Uman ootab abisaadetisena õhuhäiresireene

Neljapäeval jõudis Haapsalu Rotary klubi kingitud kiirabiauto koos haapsallaste abisaadetisega sõpruslinna Umani Ukrainas.

Poola–Ukraina piiripunktis Krakovetsis tuli saadetisel ületamisjärjekorras oodata 12 tundi, sellele järgnes 600 kilomeetri pikkune sõit Umani.

„Oleme väga tänulikud, eile [neljapäeval] saime suurepärase auto ja abisaadetise kätte,” ütles Umani linnapea Iryna Pletnyova eile Lääne Elule.

Linnapea sõnul on saadetisest linnale palju abi. „Olen tänulik, et sellises kurvas olukorras ei jätnud te meid üksi. Me ei unusta seda kunagi! Annaks jumal, et saaksime teid omakorda vääriliselt tänada, võtta teid vastu meie linnas. Kui sõda lõpeb, ootame teid külla!” ütles Pletnyova.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!