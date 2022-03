Laupäevaseks heategevusürituseks valmib 200 liitrit Ukraina boršši

Läänemaa toidutegelaste eestvedamisel on laupäeval, 19. märtsil kell 12-14 Haapsalu Kodaniketorni platsil heategevusüritus „Boršikatel Ukraina heaks“, teatas Kodukant Läänemaa.

Idee algataja Meeli Lokk ütles, et ka toit võib olla meelsuse väljendus! „Aitame Ukrainat koos ja teeme seda nii, et on näha, kuulda ja tunda. Tartus Tähtveres tuli sarnase üritusega kogukond suure ühtsusega kaasa ja koguti 7600 eurot. Haapsalus on samuti tunda head tahet aidata ja laupäevane boršikatel on üks võimalus,“ ütles Lokk.

Haapsalu Kutsehariduskeskuse kokaõpilased valmistavad Tiina Sootalu käe all 200 liitrit boršši. Lisaks saab maitsta pampuškasid – Ukraina köögist pärit ürdi-küüslauguõliga pehmeid kukleid, mida süüakse borši juurde. Neid valmistab Hanna Anett Kari Haapsalu HKHK pagariõppest. Sõrnikud ehk kohupiima pannkooke pakuvad Oosaare, Käänu, Karu ja Uus-Vaino talud. Altmõisa köök teeb kaša garbuzovat ehk siis magusat kõrvitsaputru riisiga, mis on tõeline lohutustoit.

Üritusel kogutakse vaba annetust vastavalt igaühe võimekusele. Raha jõuab Ukraina põgenikeni läbi MTÜ Läänemaa Abikassa, mis loodi 2009. aastal raskustesse sattunud Läänemaa perede abistamiseks. Abikassa juhatuse liige Merike Nuudi kinnitas, et üritusel kogutud raha jagamiseks moodustatakse laiendatud komisjon, kuhu kuuluvad muuhulgas ka kohalike omavalitsuste esindajad. Rahaga aidatakse põgenikke konkreetse vajaduse alusel.

Üritust korraldavad Läänemaa toidutegelased, MTÜ Kodukant Läänemaa, Haapsalu Linnavalitsus, Lääne-Nigula Vallavalitsus, Haapsalu Kultuurikeskus, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Altmõisa külalistemaja, Johannes Cimmermanni Altmõisa Selts, MTÜ Läänemaa Abikassa, OÜ Haapsalu Linnahooldus.