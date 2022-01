Uuest nädalast saab küsida elektrihinna kompensatsiooni

Peagi saavad inimesed esitada kohalikele omavalitsustele nii paberil kui ka digitaalselt avaldusi elektrihinna kompensatsiooni saamiseks.

Haapsalu hakkas avaldusi välja võtma eilsest, kuigi sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR) ei ole taotluste esitamise programm veel täiesti valmis. See tähendab, et taotlusi saab esitada, kuid neid ei saa veel töödelda.

Lääne-Nigula vallas saab avaldusi esitada esmaspäevast, 10. jaanuarist. „Siis on inimesed viimased arved kätte saanud,” põhjendas kuupäeva Lääne-Nigula sotsiaalosakonna juhataja Tuuli Varik.

Korraga saab esitada tagasiulatuvalt kuni nelja kuu arved. See tähendab, et jaanuaris saab esitada arved septembri kuni detsembri elektri tarbimise eest ehk arved, mis on inimesteni jõudnud oktoobrist jaanuarini. Esitada tuleb ka kuludega samas kuus teenitud tulud.

Edaspidi on inimestel võimalik kompensatsiooni küsida ühe kuu kaupa või näiteks hoopis aprillis jaanuari-märtsi arvete eest.

