Lääne Malevlane: aasta naiskodukaitsja – Diana Saarniit

Diana Saarniit tegutseb naiskodukaitse Lääne ringkonnas aktiivselt juba aastast 2011. Tänavu kevadel täitus tal organisatsioonis kümme aastat.

Diana on oma loomult pigem tagasihoidlik, kuid kui ta näeb, et tal on ülesande täitmiseks oskused ja teadmised ning kätemerd näha ei ole, võtab ta vastutuse. Diana haarab telefoni, olles endale enne selgeks teinud, milline on ülesande eesmärk ja mida on vaja saavutada. Näiteks kui naiskodukaitses hakati arendama üle-eestiliselt V-moodulit ehk ohutushoidu, oli ta kohe valmis viima läbi tunde ja osaleb igal aastal ohutushoiu instruktorite seminaridel. Tavaliselt ei lähe Diana kursustele üksi, vaid kaasab teisi naisi, et ringkonnas oleks rohkem oskajaid ja teadjaid, kes suudaksid ohutushoiu moodulit ringkonnas läbi viia. Diana on võtnud vastu ka väljakutse ja käinud koolitamas naaberringkonnas, kui seal oli abi vaja.

Dianal on naiskodukaitses suurem huvi toitlustamise, ajaloo uurimise ja organisatsiooni tutvustamise vastu. Ta on läbinud välikokakursuse ja juhib nüüd evakuatsioonirühma toitlustusmeeskonda. Suurem proovikivi oli siin 2019. aastal, mil Paliveres viidi läbi koostööõppus evakuatsioonirühma, Haapsalu politseijaoskonna ja kaitseliidu Lääne malevaga. Siin oli tema ülesanne kogu õppuse toitlustamine, sealhulgas kalkulatsioonide tegemine, varustuse komplekteerimine ning meeskonnaga suhtlemine ja vajadusel motiveerimine. Veel on Diana toitlustanud suuremaid noorte suurlaagreid ja osalenud toitlustamistel ka väljaspool organisatsiooni.

Diana on võtnud südameasjaks saada tööle ajaloogrupike, kes hakkaks uurima Lääne ringkonna taasloomise lugu, sest see pool on meil veel nõrk. Selle ülesande paremaks täitmiseks on ta osalenud naiskodukaitse ajalooseminaril, saamaks ülevaadet parimatest võtetest ja eeskujudest teistes ringkondades ning et vajadusel teha koostööd.

Dianale meeldib tutvustada naiskodukaitset avalikel üritusel. Ta on mitmeid-mitmeid kordi olnud väljas näiteks ohutushoiutelgiga ning rääkinud seitsme päeva toiduvarudest, evakuatsioonivarudest ja kodustest ohtudest. Diana komplekteeris selliste ürituste jaoks näidiskastid, et saaks inimestele teemasid atraktiivsemalt ja tõepärasemalt selgeks teha.

Oma teadmiste parandamiseks on Diana läbinud viimastel aastatel uuesti kõik moodulid, et olla kursis kõigi uuendustega ja saada õiget infot, mida jagada organisatsiooniliikmetele ja võõrastele ning seeläbi osaleda aktiivselt laiapindses riigikaitses.

2017. aastast on Diana osalenud Haapsalu jaoskonna juhatuse töös ja aastast 2020 on ta jaoskonna aseesinaine. Diana suhtleb julgelt passiivsemate liikmetega, kaasates neid väljaõppeüritustel või kutsudes esialgu pehmematele üritustele – on ju teada, et liikmed ootavad otsesuhtlist. Diana peab ka Haapsalu jaoskonna aktiivsustabelit ja vajadusel küsibki liikmetelt otse nende osalemise kohta üritustel. Tabel on korras ja sealt on väga hea võtta andmeid mitmesuguste ülevaadete tegemisel, iseloomustuste kirjutamisel või aastaaruannete koostamisel.

Tulles tagasi Diana ajaloohuvi juurde, siis on ta võtnud koos väikese grupi naiskodukaitsjatega enda ülesandeks naiskodukaitse Lääne ringkonnale usaldatud perekond Noore haua hooldamise.

Diana on küll tagasihoidlik, aga on oma tegemistega jäänud silma jaoskonna ning ringkonna liikmetele ja juhtidele. Dianast võiks kirjutada veel ja veel! Soovimegi Dianale anda võimaluse kandideerida aasta naiskodukaitsja tiitlile, sest ta väärib seda.

Maire Kruus

Haapsalu jaoskonna esinaine