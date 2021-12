Aasta puu on pihlakas

Eesti Looduse toimetus valis 2022. aasta puuks hariliku pihlaka. Pihlakas oli aasta puu ka 22 aastat tagasi, 2000. aastal.

Harilik pihlakas on üks kõige laiemalt levinud taimeliike Eestis, temast sagedamad on ainult harilik raudrohi ja harilik hiirehernes, ent isegi harilik mänd on vähem levinud kui pihlakas.

„Seda 2020 ilmunud taimede levikuatlase andmetel. Atlases on taimede levikut kirjeldatud 9 x 11 km ruudustiku abil ja pihlakas on esinenud suuremas arvus ruutudes kui mänd,” selgitas taimeatlase koostaja ja Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Ta lisas, et kui lugeda Eesti taimi nii-öelda tükikaupa, oleks mänd siiski pihlakast eespool.

Pihlaka-aasta on loodushuvilisele suurepärane ettekääne saada tuttavaks selle kirju seltskonnaga. Hariliku pihlaka sugulastest on Eestis looduslikult levinud pooppuu ja tuhkpihlakas ning ilmselt kultuurpuust metsistununa ka Soome pihlakas.

Eesti Loodus on aasta puud valinud 1996. aastast.