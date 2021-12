LOETUIMAD LOOD 2021: pealtnägija Haeska tulistamisest: kes ligi läks, sai vastu hambaid

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 3. augustil ilmunud lugu „Pealtnägija Haeska tulistamisest: kes ligi läks, sai vastu hambaid”.

Politsei tulistas Haeskas pühapäeva hilisõhtul agressiivset meest, kes hukkus. Esialgsetel andmetel ründas mees politseinikke kaikaga.

Pühapäeva õhtul kella 22 ajal sai häirekeskus väljakutse Haeska küla Kooli tallu, kus veetis koos aega esialgsel hinnangul umbes kümneliikmeline seltskond. Helistaja sõnul oli seltskonnast üks purjus mees võtnud auto ja sõitnud sellega kraavi.

„Ühel hetkel ta siit startis, vajutas gaasi põhja ja sõitis seal auto hunnikusse. Mustad jäljed on seal maas,” näitas üks vahejutumit pealt näinud külamees, kus auto oli Kooli talu juures teepervel seisnud ja kuhu ta lühikese sööstu järel Tika talu juures kraavi paiskus.

„See oli vist võõras auto, mille ta sodiks sõitis,” arutles külamees, kes polnud nõus oma nime avaldama. „Ja siis hakkas madin pihta, läks kõigile kallale. Tuli autost välja, kes ligi läks, sai vastu hambaid. Silmad olid klaasistunud ja karjus kogu aeg,” rääkis külamees.

Naabrid teadsid rääkida, et Kooli talus peeti laste sünnipäeva ja alkoholi seal ei tarvitatud.

„Olevat rohtude peal olnud, võttis rahusteid. Kui nendele viina peale võtta, võib pööraseks minna küll,” teadis teine külamees hukkunust rääkida. „Kaks kuud on siin külas elanud, Võrumaalt tuli siia. Kolm last oli tal.”

Kui kaklus pihta hakkas, helistati naabertalust häirekeskusesse. Sündmusele reageeris politseipatrull, kelle kohale jõudes oli olukord esialgu rahulik. Peagi muutus mees politseinike suhtes agressiivseks, võttis maast kaika ja ründas sellega politseinikku.

Esialgsetel andmetel tegi üks politseiametnikest majahoovis mehe peatamiseks oma teenistusrelvast hoiatuslasu, kuid mees sellele ei reageerinud ning jätkas politseinike ründamist. Konflikti käigus liikus ründaja koos politseinikega hoovist mitukümmend meetrit eemale maja kõrval olnud teele.

Ühel hetkel sai üks politseinikest ründaja käes olnud kaikaga vastu pead, misjärel kasutas teine politseiametnik ründaja suhtes teenistusrelva, tehes mehe suunas mitu lasku.

28aastane mees sai laskude tagajärjel raskelt viga. Politseinikud andsid talle abi ning elustasid teda kuni kiirabi saabumiseni. Meedikud elustasid meest edasi, kuid raskelt viga saanud meest ei õnnestunud päästa ning ta suri saadud vigastustesse kohapeal.

Üks politseinikest, keda mees ründas, sai viga ja talle anti esmaabi.

Politsei sisekontrollibüroo juht Priit Pärkna kinnitas ERR-ile, et teiste inimeste elule ohtu ei olnud, kuid kergemaid kehavigastusi tekitas mees lisaks politseinikule ka samas seltskonnas viibinud inimestele.

„Politseil on olemas vormikaamera videod kogu sündmuse käigust,” ütles Pärkna. Lisaks vesteldi kõigi sündmuskohal viibinud inimestega ja osaliselt on neilt ka ütlused võetud,” kinnitas ta.

Pärkna sõnul kasutab politsei ohu kõrvaldamiseks tulirelva alati vaid äärmuslikul juhul. „Otsust kasutada ohtliku olukorra lõpetamiseks tulirelva ei ole kunagi ühelgi politseiametnikul lihtne teha. Pingelistes olukordades tuleb politseinikel otsus vastu võtta väga lühikese aja jooksul,” sõnas Pärkna. Juhtunu hindamiseks tehakse turvataktika analüüs.

Haeskas juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlus.

„Teenistusrelva kasutamine inimese vastu peab olema igal juhul põhjendatud ning praeguse kriminaalmenetluse käigus ongi meie eesmärk saada selgust eile öösel toimunu kohta ja kontrollida, kas politseiametniku tegevus oli õigustatud,” lausus kriminaalmenetlust juhtiv Lääne ringkonnaprokurör Elle Keeman esmaspäeval.

Pärkna kinnitas, et ründajal on olnud politseiga ka varem kokkupuuteid. „Antud menetluse faasis oleks vara hakata kommenteerima ründaja tausta ja tema päritolu. Võib öelda, et ta ei olnud Läänemaa inimene.”

Postimehe andmeil oli hukkunud mehel varemgi politseiga kokkupuuteid olnud. Neist viimane pärineb tänavu veebruarist, kui mees läks konflikti käigus teisele mehele kallale, lükkas ta trepikojast lumehange, lasi seejärel rusikad käiku ning lõi ohvrit mitu korda näkku. Samuti on mees varem süüdi mõistetud joobes ja juhiloata juhtimises ning arvutikelmuses. Viimasel juhul varastati sõbraga pangakaart, millelt võeti välja 650 eurot sularaha.

Olukorda, kus politseinik oleks inimese vastu tulirelva kasutanud ja seda veel nii raskete tagajärgedega, pole Läänemaal olnud aastakümneid. Küll aga on politseinikud kasutanud tulirelva põgeneva auto peatamiseks. Viimati juhtus see 2019. aasta septembris, kui politseipatrull ajas 40 minutit mööda maakonna teid taga Audit, mille juht eiras Haapsalus politseinike peatumismärguannet. Toona inimesed viga ei saanud.