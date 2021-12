Vassili Otškalenko vabadusse pääsemine selgub aasta lõpuks

Malle-Liisa Raigla fotod

Täna kuulas Harju maakohus üle pedofiilist lapsemõrvari Vassili Otškalenko, kes esitas ennetähtaegse vabanemise soovi. Kohus avaldab määruse Otškalenko vabastamise või mittevabastamise kohta aasta lõpuks.

Kohtunik Tatjana Bogdanova uuris Otškalenkolt, milline karistus mehel on, mille eest ja mitu korda on ta kriminaalkorras karistatud. Viimasele vastas Otškalenko, et on karistatud kolmel korral. Kohus parandas Otškalenkot – kriminaalkorras on meest karistatud viiel korral, millest neli on kustunud.

Samuti uuris kohus, kuhu Otškalenko läheks vabadusse pääsedes elama. Mees vastas, et Puiatu külla Vainu tallu, kus elab praegu tema kasuisa. Maja kuulus varem Otškalenko praeguseks surnud emale. Mees lubas ka esimesel võimalusel töö leida ja vähemalt alguses põhjuseta kodust mitte lahkuda.

Otškalenko hinnangul on tema vabastamise ümber tekkinud alusetu paanika. „Ma tõestan, et hirmud pole tõelised. Ma tõestan, et isegi selline kurjategija nagu mina võib muutuda ja ühiskonnas elada normaalset elu,“ ütles Otškalenko.

Vangla ja prokuratuur ei toeta Otškalenko ennetähtaegset vabastamist. Kohus avaldab Otškalenko vabastamise või mittevabastamise kohta määruse 30. detsembril.