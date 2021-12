Läänemaale lisandus 13 koroonaviirusega nakatunut

Ööpäeva jooksul analüüsiti 63 läänlase koroonaviiruse teste, millest 13 ehk 20,06% olid positiivsed.

19. detsembri hommikuse seisuga on haiglas 236 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 171 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 140 ehk 82% on vaktsineerimata ja 31 ehk 18% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates üheksa uut haigusjuhtu. Suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest, mõlemad olid vaktsineerimata: kaks 92-aastast naist.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 4643 testitulemust, millest 427 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 250 vaktsineerimata ja 177 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 2396 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 322. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 248 748 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 60,8%.