Maailmameister Rasmus Maalinn tuli ka Euroopa meistriks

Veidi pärast keskpäeva seilas Rasmus Maalinn oma jääpurjekal võistluspaigast Vasikaholmi randa, sest oli juba enne viimast võistlussõitu kindlustanud endale juunioride DN-klassis Euroopa meistri tiitli. Päev varem oli Maalinn pärjatud maailmameistri tiitliga.

Neljapäeval oli päikseline kuid tuuline ilm. Jääolud olid väga head. “Mulle sobib iga ilmaga sõita,” nentis Maalinn. Täna on ideaalne päev, päike paistab ja on soe.” Vett oli lahejääle siiski tekkinud, aga Maalinna sõnul see ei takistanud.

Tänane Maalinna rekordkiirus oli 102,6 km/h. “Päris karm,” nentis noormees. “Ma pole võistluse ajal varem nii kiiresti sõitnudki.”

Tühi Ice-Optimist kihutas mööda. “Seda kätte niikuinii ei saa,” lausus kahekordne meister Maalinn enda kelgu juures kohmitsedes.

Purjenumbri järgi Wiktor Radziejle kuulunud kelk oli võistluspaigast plagama pannud ning loodetuul puhus selle lahesopis randa.

Fotod: Urmas Lauri