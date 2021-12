Juuniorid selgitavad Haapsalu jääl maailmameistri

Juunioride maailma- ja Euroopa meistrid jääpurjetamises selguvad Haapsalus peetaval Poola–Eesti maavõistlusel.

Esialgu Pärnusse kavandatud juunioride Euroopa meistrivõistlused ja maailmameistrivõistlused jääpurjetamises koliti Haapsallu, kus jääolud on praegu paremad.

„Pärnus panevad kalurid kõvasti võrgujadasid, iga poole kilomeetri tagant on augud ja need kuubikud jäetakse jää peale. Meil on vaja kaks korda kaks kilomeetrit siledat jääplatsi, aga sellist me seal ei saanud,” põhjendas Eesti jääpurjetamisliidu juht Alari Ackermann võistluse ümberkolimist.

