Läänemaa JK 2010 poisid tulid Reval Cupil kolmandaks

Oktoobrist Eesti esiklubi FC Flora ridadest kodulinna, Haapsalusse naasnud noorte treener Bert Rotbergi käe alla tegutsenud 2010. sündinud poisid, on jõudnud juba pidada mitmeid sõprusmänge ning osalenud kahel turniiril.

Läinud nädalavahetusel mängiti Tallinnas Sõle hallis toimunud Reval Cupil.

Alagrupi esimeses mängus jäädi 1:1 viiki Raasiku FC Jokeriga. Teises kohtumises saadi 2:1 võit FC Flora Rohevalgete üle. Kolmas vastane oli FC Maardu ning see mäng võideti tulemusega 2:0. Alagrupi viimases mängus, turniiri hilisema võitja Tallinna JK Kaleviga, kujunes lõppseisuks 0:0.

Kahe võidu ja kahe viigiga tabelisse teenitud 8 punkti andis alagrupis teise positsiooni. See omakorda tähendas, et on võimalik võidelda pronksmedalite peale.

Kuna teises alagrupis oli teiseks tulnud Pärnu JK Poseidon, siis juste nendega 3.-4.koha mängus platsile tuldigi. Põneva mängu normaalaeg jättis tabloole 1:1 seisu. Penaltidega (3:2) õnnestus uhke kolmas koht siiski kätte võidelda.

Võistkonna treener Bert Rotberg kiitis turniiri formaati, sest mängides 2×18 minutit saavad kõik mängijad parajalt mänguminuteid ning sisseelamisaega.

Samuti tõi ta välja, et kaitsetegevuses oldi varasemast aktiivsemad ning julgeti ka ise rohkem palliga mängida.