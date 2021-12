Haapsalu kolledž sai liiklusohutuse auhinna

Transpordiamet tänas kolmapäeval hea koostöö eest liiklusohutuse eriala õpetavat Tallinna ülikooli Haapsalu kolledžit.

Transpordiameti hinnangul on Haapsalu kollež liiklusohutuse alases tegevuses Eestis juhtiv kõrgkool. Tudengite valmistatud praktilised lahendused, mängud ja töövahendid on aidanud mitmekesistada liiklusharidusalaseid õppematerjale ja on aidanud kaasa ohutusalase info levitamisele. Tudengite uurimistöödest on sündinud innovaatilisi lahendusi turvaliseks liiklemiseks.

Ka on Haapsalu kolledž transpordiametile üks koolibussi kompleksuuringu partnereid ja üks autokooliõpetajate koolitajaid.

Haapsalu kolledži juhi Heli Kaldase sõnul on kolledži jaoks olulised vilistlased, kes on oma ametikohtadele edasi liikunud, kuid teevad endiselt kooliga koostööd. „Oleme panustanud palju eri uuringutesse, näiteks koolibusside komplekssuuring,” ütles Kaldas. Ta lisas, et transpordiamet on omakorda koolile abiks tudengitele lõputöödeks uurimisteemasid ja materjale pakkudes.

Transpordiamet tänas kolmapäeval liiklushariduse korraldamisel või liiklusohutuse arendamisel silma paistnud isikuid ja organisatsioone. Kaheksas kategoorias anti üle 30 liiklusohutuse auhinda, lisaks üks eriauhind.

“Vaatamata igasugustele piirangutele laekus sel aastal rekordiline arv kandidaate – 67 – ning esmakordselt tunnustame liiklusohutuse vabatahtliku kategoorias viite hakkajat vabatahtlikku, kes oma igapäevaste tööde ja tegemiste kõrvalt on panustanud vabatahtlikuna erinevatesse liiklusohutuse tegevustesse,” rõõmustas transpordiameti ennetustöö osakonna juhataja Solveig Edasi.

Kokku oli liiklusohutuse auhindade jagamisel hindamisel 11 üleriikliku ning 55 paikkondliku kategooria kandidaati.

Liiklusohutuse auhinnaga tunnustatakse isikuid ja organisatsioone, kes on isikliku eeskuju ja tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud liiklushariduse korraldamisel või liiklusohutuse arendamisel. Auhinda antakse välja alates 2009. aastast, varasemate aastate võitjaid näeb Transpordiameti kodulehel https://transpordiamet.ee/liiklusohutuse-auhind. Auhinnasaajaid tunnustab Transpordiamet tänumeenega.

Auhinnasaajad 2021:

Liiklusohutuse kohalik omavalitsus: Narva Linnavalitsus

Vastutustundlik ettevõte: Linde Gas AS

Liiklusohutuse eeskuju: Reet Linna ja saatesari Prillitoos

Aasta innovatsioon liiklusohutuses: Põlva Väärikate Ülikooli loengusari Kaguraadios, Ene Lellep

Motoohutuse entusiastid: WIMA Estonia MTÜ

Liiklusohutuse koostööpartner: Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž, Lasnamäe linnaosa valitsus (Kristi Maanas-Trjuh ja Eve Annus), Kuressaare linnamajandus (Marek Koppel), Kanepi avatud noortekeskus (Kadri Kiho), Anneli Nagel

Liiklusohutuse sündmus: Jalgratturite koolitused noortele (Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet), Vigurivänt 2021 (Kuressaare hariduse kool), ohutusprojekt „Tunnen, tean, oskan” (Elar Sarik), Jõgeva linna noortekeskuse kampaania „Kanna kiivrit”

Liiklusohutuse õpetaja : Terje Rand (Nissi põhikool), Tallinna munitsipaalpolitsei ameti noorsootöö sektor (Triin Uudevali ja Laura Ennet), Lembi Berkman (Tallinna Lille lasteaed), Jane Koitlepp (Viljandi kesklinna kool ja Viljandi Paalalinna kool), Käthlin Palu (Kihnu kool), Tõnis Kattai, Toomas Meiel, Anu Koop (Võru kesklinna kool), Liisa Gritšenko (Türi põhikool),

Juri Jelistratov (Kohtla-Järve Järve kool), Aile Kippar (Tapa gümnaasium)

Liiklusohutuse vabatahtlik: Lembi Sillandi, Erki-Henri Meerbach, Katrin Eha, Kaidi Sägi, Jevgenia Pavlova