Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi tänas peol lapsi ja lapsevanemaid

Fotod: Anett Kumm

Aastast 2008 kutsub Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi hooaja lõpus Lihula gümaasiumi söögisaali noorsportlased, nende vanemad, klubi toetajad ja sõbrad.

Tõsi, viimased kaks aastat on olnud aeg meie ümber väga keeruline ja see on mõjutanud ka koosviibimist. Eelmisel aastal lapsi tänada silmast-silma sooja käepigistusega üldse ei saanudki. Viiruse algusaastal tänas klubi oma noori teisiti. Kõikidele noorsportlastele kingiti uhiuued saalitreeningu jalanõud. Sellel aastal aga oli soov väikeses ruumis hoida inimhulk võimalikult väike. Seepärast otsustati kõiki klubi toetajaid külastada eraldi viisidiga ettevõtetesse.

Klubi esimesse trenni 1994. aastal tuli Virtsu kooli juures kümme kohaliku kooli poissi. On imeline, et nüüd, 27 aastat hiljem oleme oma tööga jõudnud punkti, kuhu jõudmine siis, Eesti Vabariigi algusaastatel utoopiline tundus.

Tänasel päeval on suur rõõm tõdeda, et tillukesel maaklubil on kaetud kõik osad. Meil on trennis peaaegu sada last ja noort, meil on erinevas vanuses noortevõistkonnad. Meie klubi on loonud üle veerandsajandi kestvad ja siiani elusolevad noorte jalgpallipäevad.

Meil on täies jõus klubi naiskond ja võistkond, kes mängib Eesti noorte meistrivõistlustel. Riigi esivõistlustel on kaasa tehtud alates 1999. aastast ja seda siis juba 23 aastat järjest. Ja nüüd, sellel hooajal lisati karikasse viimane piisk. 2021 aasta Eesti meistrivõistluste kõige kõrgemal tasemel lõi kaasa koguni neli meie klubis jalgpalliga alustanud tippjalgpallurit. Naiste ja meeste meistrisarjas on meie kasvandikud ka varem mänginud. Kuid ühel ja samal aastal kõike seda nimetatud kogeda on täiesti eriline.

Klubi kutsub igal aastal oma jalgpallipere kokku, et tänada lapsi ja nende vanemaid. Vaadata noorele spordilapsele silma, ulatada talle kingitus ja sellega teha kummardus ka laste kodudele. Sest kõik see, mis on lapse sees, tuleb kodust ja lapsevanema panusest. Treener üritab aidata ja suunata. Meie lapsed on väga tublid ja selle üle saame suurt uhkust tunda. On väga tähtis, et suurepäraselt toimib oluline kolmnurk: Laps-Lapsevanem-Treener. Selline koostöö on kestnud pikka aega ja väga edukalt.

Alati on tänupeo eriline osa see, et meie lapsed saavad kõik ühesugused kingitused. Sest lapased on võrdselt tublid.

Igal aastal oleme püüdnud tuua laste ette ka Eesti tippjalgpallurid. Meie pidu on väisanud mitmed kuulsused. Nüüd oleme aga seisus, et meil ei olegi vaja kedagi kaugelt otsida. Sest ring on aastakümnetega täis saanud. Kuue-seitsme aastaselt meie klubis alustanud noormängijad on ise kasvanud Eesti tippmängijateks. Nüüd on külalised oma endises koduklubis nemad ise. See on võrratu.

Klubi tänas tänupeol lisaks lastele ka praegu kõrgseltskonnas häid esitusi tegevaid meie jalgpallurid. Trinity Õismets, Reno Mark, Virgo Vallik ja Rocco Mõtt on meie klubist sirgunud mängijad.

Ka klubile jagus tänusõnu. Pärnu JK Vapruse ja mängijate nimel pidas liigutava kõne Reno Mark, ulatades esimesele treenerile kolme Premium Liiga mängija särgid. Lääneranna vallavalitsuse poolt ja lapsevanemana ulatas kingituse Armand Reinmaa. Just selle pere kõik viis last on nüüdseks Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis sportinud. Virgo Valliku vanaema Tiiu Kõrvits tänas lapselapse esimest treenerit. Temale endale kuulus aga klubi poolt Virgo suur lõuend, kus noor jalgpallur on tähistamas oma esimest väravat Premium Liigas.