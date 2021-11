Itaalia muusika festival kestab kaks päeva

Sel ja möödunud aastal koroonaviiruse tõttu ära jäänud Itaalia muusika festival kestab tuleval suvel kaks päeva.

3. ja 4. juunil toimuva festivali peaesinejaks on Umberto Tozzi ning sügav kummardus tehakse ka Adriano Celentano loomingule. Kahe päeva jooksul saavad festivali külastajad nautida ka Itaalia kinokunsti ja maitseelamusi. Lisaks kuuleb ka teiste Itaalia muusikute romantilisi hitte.

Oma karjääri jooksul on festivali Umberto Tozzi müünud 70 miljonit plaati ja andnud kontserte täismajadele üle maailma. Tema vaieldamatult kõige tuntum hitt „Gloria” valiti aastal 1980 kõige kuulsamaks Itaalia lauluks. Mehe rahvusvaheline edu saabus aga kuus aastat varem, mil tema sulest sündis laul „Un Corpo, Un Anima”. Sealt edasi sai tema karjäär vaid hoogu juurde tänu laulule „Ti Amo”, mis püsis Itaalia muusikaedetabeli esikohal lausa seitse kuud. Tozzi kuulsaimate hittide hulka kuuluvad lisaks ka laulud „Tu”, „Stella Stai” ja „Gente di Mare”. Kõik need lood kõlavad Umberto Tozzi esituses festivali teisel päeval.

Festivali avab Adriano Celentano muusika, mida esitab mehe üks parimaid sõpru ja tema suure tunnustuse osaliseks saanud Adolfo Sebastiani. Sebastiani toob lavale kava, mis on Itaalia muusikaekspertide hinnangul parim Celentano laulude kontsert, kus kõlavad vanameistri geniaalsed hitid nagu „Susanna”, „Soli”, „Il Tempo Se Ne Va” ja paljud teised.

Festivali esinejate nimekiri on pikk, sest parimat Itaalia muusikat esitavad kahe päeva jooksul The Italian Tenors, Beati Mandolini, Susanna Aleksandra & Titoks ning mitmed teised artistid. Lisaks on alale üles pandud filmilava, kus näidatakse Itaalia filmiklassikasse kuuluvaid suurteoseid. Festivali avaõhtu lõppeb vaatemängulise ilutulestikuga.

Muusikafestivaliga samal ajal peetakse linnas Itaalia veinipidu, mis toob Haapsalu peatänavatele parimad Itaalia maitsed ja veinid.

Varasematel aastatel ära jäänud kontsertide piletite omanikud neid ümber vahetama ei pea ja pääsmed kehtivad automaatselt mõlemal festivali päeval.