Pasilaiult läks kaduma pontoonidest parv

Loomakasvataja Argo Jõesoo otsib loomaveoparve, mille meri Vormsi külje alt Pasilaiult minema viis.

Jõesoo sõnul läks pantoonparv Pasilaiult kaduma 22.-23. oktoobri paiku, mil torm ja tuul merevett umbes 80 sentimeetrit kergitas. Parv seisis Pasilaiul kaldale tõmmatuna ja ankurdatuna poolteist kuud. „Sinnamaani oli kõik korras,” lisas ta.

Avastanud parve kadumise, pidas Jõesoo nõu meteoroloogidega, et teada saada, kuhu suunas tuul ja hoovused parve viia võisid. Tuule suuna järgi võis parv liikuda Pasilaiust kirde suunas.

Seni on põllumees kadunud pontoonparve oma jõududega otsinud. „Kaks korda oleme kaldad läbi käinud. Kartsin, et parv on kuskil roostikku kinni jäänud ja paadi pealt ei näe, sellepärast vaatasime kaldad ka drooniga üle, aga ei midagi,” lisas ta. Jõesoo sõnul on ta rääkinud sadamate ja kalameestega, plakateid üles pannud, lootuses, et ehk keegi märkab kadunud parve. Nüüd palus põllumees läbi merevalvekeskuse parve leidmiseks laiemalt abi. „Kuna ta on suur ja metallist kokku seotud, võib ta merel ikka ohtlik olla,” lisas Jõesoo.

Pontoonidest ehitatud 8×3 meetri suurust parve kasutas Jõesoo loomade ja transpordi vedamiseks Pasilaiule. Loomad tõi ta saarelt juba septembris ära, kuid tegi pärast seda veel Pasilaiul taastamistöid. „Traktor on veel seal vangis, aga las ta siis olla, loomad sai vähemalt ära toodud,” ütles Jõesoo.

Jõesoo palub kõigil, kes pantoonparve märkavad, sellest teada anda telefonil 5513314. „Igasugune info on väga teretulnud,” lisas ta.