Neli põhjust, miks Škoda avas Haapsalus müügiesinduse

Auto 100 AS avas Haapsalus, Uuemõisa Autokeskuses (Tallinna maantee 78) Škoda müügiesinduse, et Lääne- ja Hiiumaa elanikud saaksid uue ja ökonoomse sõiduvahendi soetada kodu lähedalt.

Põhjuseid, miks Škoda otsustas avada oma üheksanda esindussalongi justnimelt Haapsalus ja tõuseb sellega üheks suurima esinduste võrgustikuga automargiks Eestis, on tegelikult mitu. Kuid peatume vaid neljal olulisemal.

Esiteks: nagu meie kliendid ütlevad – lõpuks ometi. Tõepoolest, Škoda sõpruskond on Hiiu- ja Läänemaal aja jooksul oluliselt kasvanud. Näiteks kui 2018. aastal osteti Läänemaale aastas 187 Škodat, siis 2019. aastal juba 260. Seejuures on teie regiooni kõige populaarsemad mudelid Octavia, Superb ja Fabia. Sellise toetuse puhul on iseenesestmõistetav laieneda lojaalsete klientide juurde. Selleks, et teie elanikud saaksid meie uusi mudeleid esimesel võimalusel testida ja kohaliku professionaalse tugimeeskonna abiga langetada ostmiseks parim otsus. Omaltpoolt täname ja tunnustame Uuemõisa Autokeskust, kes siin regioonis ametliku teeninduspartnerina seni meie lippu kõrgel hoidis. Nüüd, kui uue esindussalongi uksed on avatud esmaspäevast reedeni kl 08-17, saab ühest ja samast kohast mugavalt kätte kõik meie teenused.

Teiseks: nagu me ametlikest ja sõltumatutest uuringutulemustest loeme, siis Eesti rahva huvi Škoda vastu on jätkuvalt suur ja see huvi suureneb veelgi. Kui uuringufirma Kantar-Emor küsis 2020. aastal Eesti inimestelt, millised on kvaliteedi ja hinnataseme suhet arvestades “oma hinda väärt” automargid, siis – tsiteerime uuringut – “teisi edestavad ülekaalukalt Toyota ja Škoda.” Liidrikohta hoiab Škoda endiselt madalate ülalpidamiskulude tabelis ja 2020. aastast oleme rahva arvates tipus ka mõistliku ostuhinna kuvandi poolest. Aga mis kõige olulisem – kui 2018. aastal ütles 14% vastajatest, et uue auto soetamisel mõtlevad nad ennekõike just Škoda peale, siis mullu oli neid juba 39%. Võrreldes teiste markidega on huvi kasv Škoda vastu olnud kõige suurem. Sellise lojaalsuse üle oleme väga uhked.

Kolmandaks: seesama Kantar-Emori uuring reastas autofirmad, kes Eesti inimeste arvates on turule toonud kõige rohkem uusi ja huvitavaid mudeleid. Selles kategoorias olid rahva arvates kindlad liidrid Škoda ja Audi. Škoda kõige värskem ja oodatum magnet on täiselektriline linnamaastur ENYAQ iV, mille trumbid keskkonna olulise säästmise kõrval on ühe laadimisega kuni 537 kilomeetrine sõiduulatus, pereauto avarus, 585 liitrine pagasiruum, moodne disain ja soodne hind. Kui Keskkonnainvesteeringute Keskus avas mullu 15. detsembril elektriliste sõidukite ostutoetuse taotlusvooru, mille maht sai täis vähem kui poole tunniga, siis oli kõige nõutum mudel ülekaalukalt justnimelt Škoda ENYAQ. 114 uuest elektrisõidukist, mille ostmiseks eraisikud või ettevõtted riigilt toetust saavad, on koguni 30 ENYAQ-id.

Neljandaks: meile on sümpaatne Lääne maakonna arengustrateegia aastaks 2035, mis väärtustab ka tulevikus puhast loodust ja keskkonnasäästlikust regiooni arendamisel. Juba praegu on näha, et Lääne-ja Hiiumaa puhkeb iga aastaga järjest rohkem õide ja siia regiooni kolivad üha enam nii suvitama kui sootuks elama need inimesed, kes hindavad puhast loodust ja keskkonnasäästlikkust. Puhas keskkond on oluline ka Škoda jaoks. Täna on Škodal valikus kokku 3 mudelit, mis töötavad elektri või hübriidajamiga, ent prognooside järgi moodustavad selliste mootoritega masinad juba 2025. aastaks veerandi kogu Škoda müügist. Jätkusuutlikkus on osa kogu Škoda korporatsiooni uuest strateegiast, mis vastutab keskkonna ja tulevaste põlvkondade jätkusuutlikkuse ees. Just seepärast tahab Škoda luua sõidukeid, mis on mitte ainult turvalised, praktilised ja mugavad, vaid tänu uusimatele tehnoloogiatele ka keskkonnasõbralikud.

ŠKODA OCTAVIA: Enimmüüdud automudel Eestis juba üle 20 aasta

* Kokku müüdud üle 13 000 auto.

* Praktiline liiklusvahend nii perele kui ettevõttele.

* Erakordne mootorite valik: saadaval ökonoomne CNG-gaasimootor, bensiinimootor, diiselmootor ning lisaks ka pistikhübriid.

* OCTAVIA hind alates 18 800 €, kuumakse alates 190 €.

Olete oodatud proovisõidule!

Uue ŠKODA esinduse aadress:

Uuemõisa Autokeskus OÜ

Tallinna mnt. 78, Uuemõisa, Haapsalu

Müügisalong avatud: E-R 08:00-17:00

Teenindus avatud: E-R 08:00-17:00

www.skodahaapsalu.ee