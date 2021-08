Haapsalu reovees on koroonaviirust mõõdukalt

Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused näitavad viirusekoguse kasvu. Läänemaal on koroonaviirust reovees siiski mõõdukalt.

Eesti keskmist olukorda kirjeldava indeksiga võrreldes on koroonaviirust enim Lõuna- ja Kesk-Eesti asulate reovees, vähese viirusekogusega paistavad silma Virumaa suuremad linnad.

Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on seekordsetest tulemustest näha, et Lõuna-Eestis on viirus eelmise nädalaga võrreldes ühtlasemalt laiali läinud. Kui nädala eest võis öelda, et nakkuskolded on peamiselt suuremates linnades, siis nüüd on väga laialdasele viiruse levikule viitavad analüüsitulemused saadud ka näiteks Tõrva ja Elva proovidest. Suures koguses leidub koroonaviirust mitmes teiseski Lõuna-Eesti väiksemas asulas.

„Eesti keskmist olukorda kirjeldava indeksiga võrreldes on viirusekogus väiksem Ida-Virumaal, Lääne-Eestis ja Harjumaal,” ütles Tenson.

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes, üle 10 000 elanikuga linnades ja vastavalt vajadusele ka väiksemates asulates. Sel nädalal võeti proove üksnes suurematest asulatest, mille proovid kajastavad ööpäeva jooksul puhastit läbinud vee olukorda ning annavad usaldusväärse pildi asula nakkustasemest.

Uuring on Terviseametile abistav tööriist, aidates jälgida puhangudünaamikat ning avastada varjatud koldeid. Uuring annab varajast infot viiruse leviku hindamiseks enne kliiniliste haigusjuhtude tuvastamist. Terviseametit teavitatakse tulemustest regulaarselt.

Proovide kogumisel teeb Tartu Ülikool koostööd Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja vee-ettevõtetega, kes käitavad linnade reoveepuhasteid. Proovide analüüsid tehakse Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites.