Haapsalus tuleb pöörane moesõu

Esmaspäeval korraldab Haapsalust pärit noor moekunstnik Karl-Christoph Rebane Haapsalu linnagalerii ees oma sünnilinnast, Haapsalu salli pitsist, kunstnik Epp Maria Kokamäe loomingust ja tema enda luuletustest inspireeritud moesõu.

Sõu mõtet on Rebane mõlgutanud mullu augustist, kui ta lõpetas kunstiakadeemia. Kollektsiooni loomisel lähtus ta taaskasutusest. „Peaaegu iga Haapsalu naine on elu jooksul kudunud vähemalt ühe Haapsalu salli,” ütles Rebane. „Olen jõudnud selleni, et kõige jätkusuutlikum riideese on just see, mis juba kapis on. Ka iga salliomanik saab lõputult seda ümber kujundada, sealjuures õrna pitsi rikkumata ja millimeetritki raiskamata.” Sõu sünnib koostöös noore helilooja Karl Erik Laasiga ja kestab kl 19-22.

Rebane on avaldanud kaks luulekogu, tema moelooming on praegu väljas Haapsalus Evald Okase muuseumi pööningukorrusel.