Hiiumaa saab juurde uue kooli

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna väljastas 5. juulil tegevusloa Hiiumaa Haridusseltsi erakoolile Hiiumaa Vabakool, kirjutab Hiiu Leht.

Kuigi otsust saab kuu aja jooksul veel vaidlustada, on nüüd enam kui kindel, et sel sügisel avatakse Kõpu koolimajas algkool-lasteaed. Alates selle aasta sügisest saab uue hingamise ka Kõpu koolimaja, mis jõudis tühjana seista vaid aastakese – 1. septembrist hakatakse seal Steiner-pedagoogikal põhinevat haridust pakkuma nii algkooliastme õpilastele kui lasteaialastele.

Vaid viis kuud tagasi asutatud Hiiumaa Haridusseltsi eestvedaja Jesper Parve ütles, et täitunud on nende suur unistus. “Pärast pooleaastast suurt tööd sai tegevusloa waldorfsuunitlusega algkool-lasteaed. Selle nimel on nii palju tööd tehtud ning sellele on kaasa aidanud kohaliku kogukonna esindajad ja paljud teised kodanikud. Tänu tugevale kogukonnavaimule ja kooli loomise idee toetusele on sündinud midagi väga suurt.”

Hiiumaa Vabakooli hakkab juhtima haridusseltsi juhatuse liige Margarita Korol, kes selgitas kooli korralduslikku poolt. Lasteaed alustab tegevust liitrühmana, milles 16 last. Kooliosa on kahe liitklassiga, koos õpivad 1. klassi ja 2. klassi ning 3. klassi ja 4. klassi õpilased, kummaski liitklassis 16 õpilast. Kogu lasteaed-algkoolis kokku seega 48 last.

Laste piirarv klassis on Koroli sõnul tingitud kahest tegurist: soov pakkuda lastele võimalust õppida väikeklassides ning klassiruumide suurusest, mis samuti piirab õpilaste arvu. Lasteaeda oodatakse kahekuni kuueaastaseid lapsi ja algkooli 1.–6. klassi õpilasi. Esimesel õppeaastal võetakse lasteaeda vastu kahe- kuni kuueaastaseid lapsi, järgnevatel õppeaastatel kolmekuni kuueaastaseid. Koroli sõnul on tulevikus plaan taotleda tegevusluba ka kolmandale kooliastmele ehk põhikoolile. Nii lasteaed kui kool alustavad waldorfsuunitlusega, milles kajastuvad nii õppemeetod, õppevahendid, tegevused, rütmid ja nii edasi.

Aasta tagasi peeti Kõpu koolimajas viimane lõpuaktus ja sügisest jätkasid kümme haridusliku eri­vajadusega õpilast oma haridusteed teistes Hiiumaa koolides.