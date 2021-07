Roger Tibar: Haapsalule oma loomelinnak!

Olete kunagi käinud Tallinnas Telliskivi loomelinnakus? Kui jah, siis olete kindlasti saanud osa sellest melust ja mõnusast industriaalsest miljööst.

Erinevate Tubade Klubi, kohvikud, kolmanda sektori organisatsioonide kasvulava ja ühistöötamise keskkond, garage48 ja palju muud. See kõik võiks olla ka osa Haapsalust!

Nüüdseks on teada, et Kuuse tänava koolimaja läheb lammutamisele. Arusaadavalt on selle hoonega paljudel inimestel isiklikud mälestused, kas siis Haapsalu 1. keskkooli, Haapsalu gümnaasiumi või Haapsalu põhikooli aegadest. Wiedemanni gümnaasiumi õpilasena on minulgi mälestus ühest aastast, kui Wiedemanni tänava koolihoone renoveerimise ajal toimus õppetöö Kuuse tänava koolis.

Kui aga vaatame sellele koolimajale otsa, näeme, et tegemist on võrdlemisi rustikaalse hoonega, millesarnaseid on Eestis mitmel pool. Ideid genereerides on olemasolevaid ruume ehk võimalik ära kasutada – viia näiteks noortekeskus ühte tiiba ja teine tiib ehitada ümber eakate koduks. See kõik eeldaks kapitaalremonti nii seest kui ka väljast, mistõttu saan aru ka otsusest koolihoone lammutada. Öeldakse, et loodus tühja kohta ei salli, mistõttu on oluline mõelda, mida krundiga edasi teha.

Haapsalu „keskus” on hetkel kus? Neid on justkui kaks – kaubamaja ja vanalinn. Sündmuste kontekstis mõistagi vanalinn ja lossiplats. Lossiplatsi ja vanalinna arendamiseks tuleb kirjutada teine artikkel, kuid ehk oleks võimalik rajada ilus park koolimaja territooriumile? Seal oleks tegemist lastele, ilus miljöö jalutuskäiguks, ehk isegi näituste võimalus tänaval, nii nagu on Tammsaare pargis Tallinnas. Või oleks hoopis lahendus kuulutada välja arhitektuurikonkurss, rajamaks Haapsallu oma loomelinnak. Koht kohalikule kogukonnale ning investeering tulevikku, tekitades potentsiaalset kasvulava ka ettevõtjatele ja start-up-maailmale.

Pikalt on Haapsalu murekoht olnud töökohtade vähesus, mistõttu liiguvad noored õpinguteks parematele jahimaadele, leiavad mujal töö ning parimal juhul naasevad mõnikümmend aastat hiljem, kui pere jaoks on vaja rahulikku elukeskkonda, või veelgi hiljem, kui on aeg eakapõlve nautida. Vahepealsel ajal ei ole seda miskit, mis tõmbaks Haapsallu. Selle tarbeks peaks suund olema näiteks suurettevõtete filiaalide Haapsallu toomine või soodsa keskkonna kujundamine uute ettevõtete loomiseks. Selleks, et ettevõtted siia tuleksid või tahetaks siin start-up’indusega tegeleda, on vaja keskkonda: ruume, inimesi, sündmusi ning vajadusel ka toetusi. See kõik on praegu puudu, mistõttu leian, et lammutatava Kuuse tänava koolihoone asemel sobiks loetletud ideede elluviimiseks ideaalselt loodav keskkond, mida saaksime nimetada oma loomelinnakuks.

See aitaks soodustada kodanikualgatusi, kui kohalikel aktivistidel on lisaks ühiskontorile äge keskkond ideede genereerimiseks, võimaldaks korraldada suuremaid häkatone, pakkuda kohalikele minikontserte, ajutisi kohvikuid ning pikemas perspektiivis saavad sellest kogukonnast alguse ka uued traditsioonid. Nii nagu Paide korraldab mitmendat suve keskväljaku eksperimenti, mis sel aastal on eriti äge – soovitan tutvuda „Ruumieksperiment Paide Way”. Ehk oleks ka tulevikus Haapsalu suvisel ajal näiteks autovaba ning tänavaruumi saaksid kohalikud elanikud kasutada oma ideede ellu viimiseks.