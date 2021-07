Lääne Elu lugejad arvavad, et Posti tänavat tulnuks ammu remontida

Lääne Elu küsis lugejatelt, mida nad arvavad möödunud nädalal alanud Posti tänava remondist.

830 vastanust 41,08% ehk 341 arvas, et Posti tänavat oleks pidanud juba ammu remontida.

223 inimest ehk 26,8% vastanutest arvas, et puud oleksid võinud säilida.

Ülejäänud vastusevariantide poolt oli alla saja küsitlusele vastanu.

81 vastanut arvas, et remont on hea, sest remondi käigus saab Posti tänav ratta teed ja neid mööda on edaspidi Haapsalus turvalisem rattaga sõita.

Ligi poolsada, 46 lehelugejat ütles, et neile ei meeldi uue tänava eskiis. Peaaegu sama palju, 43 vastanut ütles, et neil on remondist ükskõik.

27 vastanut arvas, et 3,6 miljonit maksev teeremont on linna jaoks liiga kallis. Täpselt sama palju vastajaid arvas ka, et tänav võiks remontimata jääda ja olla nii nagu on.

33 vastanut aga tundis selle üle muret, et pärast teeremondi lõppu pole autot kuskile parkida.

Kõigest üheksa vastanut ütles, et nende elu on remondi ajal väga häiritud.