Vaikus, tabud ja keerulised küsimused ehk mis toimus Vormsil nõukogude ajal?

Septembri alguseni näeb Vormsi talumuuseumis Tallinna ülikooli tudengite koostatud fotonäitust elust nõukogudeaegsel saarel.

Näitus „Vormsi elu fotodel 1945–1990” räägib sellest, kuidas elu pärast rootslaste sunnitud lahkumist saarelt 1944. aastal välja hakkas nägema. Tänavu märtsist on Tallinna ülikooli (TLÜ) Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BMF) üliõpilased kogunud ELU projekti* raames nõukogude ajal Vormsiga seotud olnud inimeste fotosid ja mälestusi.

Kokku koguti umbes 300 fotot, millest näitusel on koos kommentaaridega eksponeeritud 80. Kõik fotod on aga ka elektrooniliselt talletatud Padleti keskkonnas.

Vormsi on tuntud saarel elanud rannarootslaste kaudu ja seda kultuuri on projektipõhiselt – läbi rannarootsi pärimuskultuuri, rahvariiete, tantsu ja kommete elustamise – püütud saarel ka edasi kanda. Samas on suuresti tundmatu ja kirjalikult läbi töötamata ENSV aegne elu saarel, mis oli hoopis teine.

Mis juhtus nõukogude ajal endisel rannarootsi saarel? Mida sellest nüüd võib juba arvata ja mis on veel läbi rääkimata? Kes on praegused vormsilased? Saar on siiani täis tabusid ja kohatist vaikust lähiajaloo teemadel. Näitus püstitab mitmeid küsimusi ja inspireerib ka paari lähiajalooteemalist üliõpilasuurimust, mis järgmisel õppeaastal valmivad.

Rannarootslaste lahkumisega ei jäänud elu Vormsil seisma, aga muutus oluliselt. Elati läbi sundkollektiviseerimine ja küüditamine. Samas sai saar 1961. aastal kaabliga elektri, regulaarse praamiühenduse, kino, töötasid koolid ja elati seltsielu, kõigest sellest räägivad ka fotod.

Kui Vormsi ligi 3000 rootslasest lahkus enamik 1943–44, oli 1940ndate lõpus Vormsil taas ligi 3000 elanikku – sõjapõgenikke ja inimesi NSVL eri paikadest. Hiljem jäi saar taas tühjaks ja kogukond on olnud pidevas muutumises. Saar on ikka olnud avatud uutele tulijatele ja ettevõtmistele. Nüüdsete vormsilaste hulgas on palju selliste perede järeltulijaid, kelle juured ulatuvad sõjajärgsesse keerulisse aega. Näitusel on fotosid ehitistest, mitmesugustest töödest, pidudest, praamiliiklusest ja ka saare elu palju mõjutanud piirivalve kohalolust.

Fotoprojekt on nõukogudeaegse Vormsi elu uurimise teel üks väike samm, mis loodetavasti ei jää viimaseks.

TLÜ BFM ajakirjandusõppejõu dotsent Barbi Pilvre ja ajalooprofessor Kersti Markuse eestvedamisel tehtud identiteediteemalise fotoprojekti kujundas kunstnik Henry Timusk, nõustasid muuseumi juhataja Marju Tamm ning kunagine metsaülem ja vallavanem Ants Varblane, kaasa lõi varem Vormsit uurinud kultuuritöötaja Külli Kivi.

Fotod on pärit Leili Vanaküla, Ene Sarapuu, Ants Varblase, Malle Hokkoneni, Paul Sarapuu, Galina Kozevnikova jt kogudest.

Barbi Pilvre

* ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus on Tallinna ülikooli projekti- ja probleemõppel põhinev õppeaine, mille käigus üliõpilased koostöös õppejõudude ja\või ülikooliväliste partneritega viivad läbi interdistsiplinaarse (erialasid lõimiva) probleemipüstitusega projekte.