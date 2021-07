Anvar Samost: mitte külmikud, vaid kahe esimese laine juhtimisanalüüs

caption id="attachment_126770" align="alignnone" width="900"] Anvar Samost. Foto: erakogu[/caption]

Terviseameti külmikutes üles sulanud vaktsiinidest on kriitikud üritanud ehitada ameti või sotsiaalministeeriumi saamatuse sümbolit, kuid see on vale võitlus.

Igal ettevõttel või organisatsioonil juhtub õnnetusi. Kes on midagi juhtinud, saab kindlasti oma kogemusest näiteid leida. Rõhutan: õnnetusi juhtub kõigil ja harva on tegemist just selliste õnnetustega, kus kõik on kõik õigesti teinud ja kogu süü lasub pimedal juhusel. Ikka saab tagantjärele keegi tark öelda, et kriisideks tuleb valmistuda, õnnetusi saab ette näha ja nendeks valmistuda ning kuna valmistutud pole või kriisiplaan ei toiminud, siis keegi peab vastutama, ehk isegi karistatud saama, töö kaotama. Ja tal võibki õigus olla.

