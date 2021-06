Laskurid tõid meistrivõistlustelt neli hõbedat

Elvas peetud Eesti noorte meistrivõistlustel laskmises tõid Läänemaa noorlaskurid koju neli hõbedat ja ühe pronksi.

„Kulda seekord ei saanud ja veel paarist medalikohast jäi napilt puudu,” ütles laskmistreener Mati Seppi.

Seppi sõnul oli näha, et veebruarist alanud pikk võistluspaus on tulemustele oma jälje jätnud. „Kui meie omad lasid, võttis ikka kohati vanduma küll, kuidas nad ei saa sellega hakkama. Lõpptulemusi vaadates oli aga kõigil see häda,” rääkis ta. Seppi sõnul jättis oma jälje kindlasti ka see, nädalavahetusel tuli välitiirus võisteldes hakkama saada palavusega. „Ega see lihtne ole – seista tund aega tulejoonel staatilises asendis ja teha 60 või 30 lasku,” rääkis ta.

