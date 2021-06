Anvar Samost: politseiniku maailmavaade ja kodanike riik

Üllatavalt pole ükski erakond peale EKRE hakanud vastu kabinetis sündinud ja üha sagenevatele katsetele ametnike elu isikuvabadusi kitsendades mugavamaks teha.

Siseminister Kristian Jaani vastas päev pärast pikalt edasi lükkunud Keskerakonda astumist ERRi ajakirjaniku Aleksander Krjukovi küsimusele tema maailmavaate kohta, et see on väga seotud politseiniku maailmavaatega. Mõnda aega visati ootamatu vastuse üle nalja, kuid viimaste nädalate debatt kõigi Eesti inimeste biomeetriliste isikuandmete kokkukoondamise üle näitab, et asi on naljast kaugel.

Jaani sai siseministriks Keskerakonna esimehe Jüri Ratase otsepakkumise peale. Eesti erakonnad on juba paarkümmend aastat raskustes muudel aladel edukate inimeste poliitikasse toomisega. Sel on mitu põhjust, alates poliitikute ja erakondade mainest ning lõpetades asjaoluga, et sisuliselt on meie riigis tipp-poliitikas kutseline osalemine võimalik vaid parlamendi või valitsuse liikmena, valimised on aga üksnes iga nelja aasta tagant. Nii on valitsuste vahetumisel lahti haruldane uute nägude võimaluste aken.

Võib juhtuda, et eelneva poliitilise kogemuseta otse valitsusse hüpanud poliitik saab hästi hakkama, kuid on juhtunud ka vastupidi. Ohte on erakondade sees pulbitsevas sisekonkurentsis, mis teatavasti on poliitikas kõige suurem konkurents üldse, riske peitub ka ametnike katsetes minister nende jaoks sobivaid liigutusi sooritama panna.

Viimase valitsuse kaks poliitika uustulnukat näivad olevatpuhtalt ametnike armul. Välisminister Eva-Maria Liimets ei saa avalike esinemistega hakkama ja pole rahvusvahelistes suhetespädevam kui talle kirjutatud jutupunktid. Kristian Jaani on sõnaosavam, kuid samuti täiesti oma agendata.

Aga dokumendi taotlemisel loovutatud sõrmejälgede ja näokujutiste koondamine ühte andmebaasi, et neid kasutada kriminaalmenetluses, ilma valikuvõimalust jätmata, on nii suur teema, et vajab valdkonna ministrilt pädevust, terasust ning kõige enam valijate mandaati ja maailmavaadet. Seda, et terasus on praeguses Eesti poliitikas haruldane, tõestasid kaks EKRE siseministrit, kes ametnike ettelükatud eelnõust esimese hooga üle vaatasid. Kiita ei saa ka ajakirjanikke, kes ilma EKRE riigikogus algatatud vastuseisuta poleks märganudki, et kodanike vabadusi ja õigusi oluliselt riivav eelnõu on seaduseks saamas.

Politseiniku maailmavaatest ongi loomulikult lihtsam, kui iga inimene on potentsiaalne kahtlustatav, kelle biomeetrilised andmed on andmebaasis kliki kaugusel. Sellest vaatest pole oluline, kas inimesed olid passi taotlemisel sõrmejälgi andes teadlikud, et andmed salvestatakse igaveseks riigi andmebaasidesse ning onpolitseilises kasutuses. Aga politseinike partei, ametnike partei, ei ole valimistel osalenud ja neil ei ole parlamendis ühtegi rahvasaadikut. Vabade kodanike huvid ei seisne üksnes maksimaalses turvalisuses.

EKRE vastuseisus isikutuvastamise andmekogu ehk ABISe seadustamisele võib olla oportunism, eesmärgiga potentsiaalsete valijate ringi laiendada. Viimaseid avaliku arvamuse uuringuid vaadates on neil see õnnestunud.

Samas pole ABISe näol tegu üksikjuhtumiga. Tänu EKRE vastuseisule nõustus valitsuskoalitsioon nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatused ümber tegema, tagades, et politsei kaasamine pandeemia lahendamisse toimub ainult hädaolukorra või eriolukorra ajal, selgelt fikseeritud ülesannete täitmiseks ja mitte automaatselt, vaid valitsuse eraldi otsusega. Samamoodi on EKRE pidurdanud vihakõneseadust, tehes nii liberaalsete erakondade, isikuvabaduste eest seisjate tööd. Võimalik, et neis vastasseisudes peegeldub EKRE uus nägu, Martin Helme poolt erakonnajuhi kohale asudes toodud muutus.

Reformierakonnal ja sotsiaaldemokraatidel, tegelikult ka teistel parteidel on põhjust ametnike inertsi või mugavuse tõttu vabadusi kitsendavate eelnõude toetamine lõpetada ja enesekriitiliselt peeglisse vaadata.

Seda on suutnud muidu EKREsse ülikriitiliselt suhtuv president Kersti Kaljulaid. Kohtumine Martin Helmega, et riigikogus vastu võetud ABISe väljakuulutamise üle nõu pidada, pole ainus märk, et president, erinevalt siseministrist ja mõnest ajakirjanikust, ei kanna politseiniku maailmavaadet ning võib seaduse tagasi lükata. Võib loota, et ka riigikohtusse pole politseiniku maailmavaade jõudnud.