Politse tabas läinud nädalal viis pisivarast

Läinud nädala jooksul alustati Haapsalu politseijaoskonnas 36 väärteomenetlust, millest 30 oli seotud liiklusrikkumistega. 19 korda ületasid autojuhid piirkiirust.

„Juhime tähelepanu, et maanteedel on palju liiklejaid. Et oleks turvaline, tuleb ühest kohast teise sõites varuda aega. See võimaldab kinni pidada piirkiirusest,” ütles Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter. „Maanteel möödasõidu sooritamisel tuleb vaadata, et manöövrit tehes ei ületaks möödasõitja piirkiirust. Enne möödasõidu tegemist tuleb veenduda selle ohutuses – vahemaa manöövriks peab olema piisav.”

Läinud nädalal peatasid politseinikud ohtliku manöövri sooritamise pärast ühe juhi.

Peale selle registreeriti nädala jooksul viis pisivargust, varastatu väärtus jäi alla 200 euro. Samuti tuvastati tagantjärele, et üks alaealine varastas märtsi lõpus Haapsalu kesklinna toidupoest pudeli alkoholi. 5. juunil sai politsei teate, et Haapsalu raudteejaamast on varastatud jalgratas. 6. juunil sai politsei teate, et Haapsalus varastati ehitusobjektilt raadio. 7. juuniil sai politsei teate, et Haapsalu kesklinna poest on kliendilt varastatud rahakott koos dokumentidega. Samal päeva varastati Haapsalus maja hoovist ära grill.

Politsei tuletab meelde, et oma vara juurest lahkudes tuleb see kas lukustada või panna siseruumi, et varastel oleks seda raskem kätte saada. „Soovitame vara märgistada, et hiljem oleks see kergesti äratuntav,” ütles Tohter. „Juhul, kui märkate ümbruskonnas kahtlast tegevust, tuleks sellest kohe teavitada politseid või helistada 112. Kiire teavitamise korral on politseil võimalik vargad tabada. On saabumas puhkuste aeg. Palume olla neil, kes üürivad majutuskoha internetis, olla tähelepanelik. Ei tohi mitte mingil juhul anda kolmandatele isikutele oma pangakaardil olevaid andmeid või PIN-koode.”