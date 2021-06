Läänemaal on koroonaviirusega nakatumine tõusnud

Viimase kümne päevaga on Läänemaale lisandunud 11 koroonaviirusega nakatunut, kellest kolm ei ela Läänemaal.

Sellele eelnenud kümne päeva ehk 23. maist 1. juunini oli Läänemaal vaid kolm koroonaviirusega nakatunut. „Tõus on märgatav,” ütles terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam.

Enamik Läänemaa nakatunutest elab Lääne-Nigula vallas. „Viimasel ajal on põhiliselt sinna tulnud,” ütles Juhkam.

Läänemaal elavast kaheksast nakatunust neli on saanud viiruse perekontakti kaudu, kahel juhul on nakkusallikas teadmata, üks on saanud viiruse töökohalt ja üks õppeasutusest. Noorim praegu Läänemaal haigestunu on 17-aastane ja vanim 56-aastane.

Läänemaal ühtegi koroonaviiruse kollet ei ole.

Samuti ei ole Läänemaal tuvastatud ühtegi India tüvega nakatunut. Juhkami sõnul levib see tüvi varasematest agressiivsemalt. „Meil on olnud juhtumeid, kus nakkusohtlik inimene on olnud ruumis, temaga ei ole kokkupuutud ja teine inimene on samasse ruumi minnes nakatunud,” rääkis Juhkam.

Juhkami sõnul on olukord kehvem aga Lääneranna vallas, kus viimase kümne päevaga on lisandunud 16 nakatunut, kellest 11 elab Lihulas, ülejäänud mujal vallas. Hetkel on Juhkami sõnul Läänerannas üks kuue nakatunuga kolle, kuid lisas, et koldeid võib veel juurde tulla, sest viirus on jõudnud kooli ja ühte ettevõttesse.