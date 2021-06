Läänemaale lisandus kaks koroonaviirusega nakatunut

Ööpäevaga analüüsiti 31 läänlase koroonaviiruse testi, millest kaks ehk 6,45% osutus positiivseks.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 63,6. Selle näitajaga on Läänemaa maakondade võrdluses 10. kohal. Kõrgeim on näit Valgamaal (343,9) ja madalaim Järvamaal (16,6). Eestis keskmiselt on näit 137,4.

Üle Eesti analüüsiti ööpäevaga3968 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 105 ehk 2,6% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 42 inimesel. 32 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 15, Pärnumaale 10, Võrumaale 8, Rapla-, Tartu- ja Viljandimaale 5 uut nakkusjuhtu. Jõgeva- ja Läänemaale lisandus 2, Hiiu-, Järva-, Lääne-Viru- ja Valgamaale 1 uut positiivset testitulemust. Põlva- ja Saaremaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. 7 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid 7, haiglaravi vajab 112 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 66 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 82 inimest (73%).

Ööpäeva jooksul manustati 11 003 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 484 507 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 274 748 inimesel.

Läänemaal sai eile vaktsiinisüsti 89 inimest, neist 53 esimese vaktsiinidoosi ja 36 teise doosi. Vaktsineerimine on lõpetatud 6207 läänlasel, vaktsineerimiskuur on veel pooleli 2686 läänlasel.

Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 66%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.