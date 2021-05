Jahimehed ootavad suuremat usaldust

Aprillis alanud jahitunnistuse taotlemise kursustel jõudsid õppijad mai alguses eksamini, mille eduka sooritamise järel on Läänemaa seltsides 14 jahimeest ja -naist rohkem.

„Huvi jahinduse vastu on,” ütles läinud aasta mais Läänemaa jahindusklubi etteotsa valitud Endrik Raun. Eelmisel aastal jäi jahimeeste koolitus Läänemaal koroonapiirangute tõttu ära, järelkasvu on aga Rauni sõnul hädasti vaja, sest tegevjahimeeste keskmine vanus kasvab.

Raun möönis, et noori pole niisama lihtne jahinduse juurde tuua: „Tänapäeval on noortel ahvatlusi palju – kes tahab jalgpalli mängida, kes arvutis istuda ja ega see metsas käimine olegi nii lihtne.” Enamasti tulevad tema sõnul kursustele need, kellel sõprade või perekonna kaudu side jahindusega olemas.

