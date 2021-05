Läänemaa on kaitsepookimise poolest Eestis kolmandal kohal

Tänahommikuse seisuga on Läänemaal vaktsineerimise hõlmatuse poolest Hiiumaa ja Saaremaa järel kolmandal kohal Eestis.

Läänemaal on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 34,08 protsenti elanikest, Hiiumaal ja Saaremaal on see number vastavalt 39,01 ja 34,55.

Läänemaal on vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanud 6967 inimest ja kaitsepookimine on lõpetatud 3738 inimesel. Läänemaa omavalitsustest on Vormsil vaktsineerimisega hõlmatus on 44,04 protsenti, Lääne-Nigulas on 35,53 ja Haapsalus 33,01 protsenti. Lääneranna vallas on kaitsesüstitud 33,16 protsenti elanikest.

Eestis on tänahommikuse seisuga vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud iga neljas elanik – 337 137 inimest. Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 122 350 inimesel. Kõigist täiskasvanutest on vaktsineeritud 31,4% ning üle 70-aastastest 62%.

Üheksas maakonnas (Hiiumaal, Saaremaal, Läänemaal, Järvamaal, Raplamaal, Tartumaal, Viljandimaal, Jõgevamaal ja Põlvamaal) on kõigist üle 70-aastastest vaktsineeritud enam kui 70%.

Kõige kõrgem on üle 70-aastaste hõlmatus Kihnus 85,42%, Hiiumaal 85,38%, Kuusalu vallas 84,2%, Rakvere vallas 81,46%, Muhu vallas 80,3%, Rapla vallas 79,71%, Türi vallas 79,67%, Lääne-Nigula vallas 79,51%, Saku vallas 79,45% ja Viimsi vallas 79,45%.

Nädala jooksul on praeguseks tehtud 47 951 kaitsesüsti, mis on seni kõrgeim ühes nädalas tehtud vaktsineerimiste arv. Vaktsineerimisi on teinud kokku 514 tervishoiuteenuse osutajat, sh 417 perearstikeskuse poolt. 63% kõigist vaktsineerimistest on teinud perearstikeskused, 24% on tehtud haiglate, 8% eriarstiabi osutajate ning 3% õendusabi osutajate poolt.

Maikuu jooksul avatakse vaktsineerimise võimalus järk-järgult kõigile soovijatele. Uuest nädalast alustatakse kõigi üle 50-aastaste kaitsesüstimist ning mai teises pooles plaanitakse avada vaktsineerimise võimaluse juba ka alla 50-aastastele.