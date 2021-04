Politsei: Haapsalus Mulla tänaval oli lööming

24. aprillil sai politsei teate, et Haapsalus Mulla tänaval lõi noortekamp 26aastast meest, kes sai viga. Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmitsa sõnul oli löömingu osapooled tuttavad, kuid kes täpsemalt meest lõi, pole teada.

23. aprillil teatati politseile, et Haapsalus on seni tuvastamata isik viimase kahe nädala jooksul varastanud Rimi poest poest korduvalt alkoholi ja toidukaupa. Esialgselt hinnangul on tekitatud kahju ligi 1440 eurot. Palmitsa sõnul on turvakaamera salvestiste põhjal alust arvata, et vargused on toime pannud üks ja sama inimene.