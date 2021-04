Haapsalu raudteejaama pilt ilmestab Euroopa raudteeaasta kampaaniat

Haapsalu raudteejaam valiti koos kaheksa teise Euroopa jaamaga Vilniuses asuva Euroopa infokeskuse välinäitusele ilmestama Euroopa raudteeaasta kampaaniat.

Euroopa Liit kuulutas 2021. aasta Euroopa raudteeaastaks, et propageerida ohutu ja säästva transpordivahendi – rongi kasutamist. Raudtee on üks rohelisemaid ja energiatõhusamaid transpordiliike: kui maanteetransport eraldab umbes 22% kogu Euroopa Liidu süsinikdioksiidi heidetest, siis elektrirongid ainult 0,3%. Arvatakse, et just raudteed mängivad võtmerolli Euroopa Liidus 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamisel.

Kokku enam kui 200 000 km pikkused ELi raudteed moodustavad ühe tihedama raudteevõrgustiku maailmas. Need ühendavad Euroopat alates kohalikest kogukondadest kuni rahvusvaheliste tarneahelateni. Eeldatavalt 2025. aastal sõidavad taas ka Haapsalu raudteejaama reisirongid.

Haapsalu raudteejaam valiti välja arhitektuurilise meisterlikkuse ja kauni välimuse pärast. Näitusel on veel ka Berliini (Saksamaa), Grazi (Austria), Milano (Itaalia), Helsingi (Soome), Marijampoles (Leedu), Liége-Guillemins (Belgia) ja Čadca (Slovakkia) raudteejaamad. Haapsalu raudteejaamast tegi pildi näitusele Erki Rammo.