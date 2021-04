Galerii: Tuuru külas põles seitse hektarit rannaäärt ja saunamaja (täiendatud ja lisatud video 16.22)

Läänemaal Tuuru külas põles täna ennelõunal seitse hektarit rannaäärt, tulekahjus hävines saunamaja ja ohus oli kolm elumaja.

Lisaks päästjatele reageeris sündmusele ka kustutuskopter. Kulupõlengu leviku peatamiseks paiskas lennusalga kopter kõrgustest alla kolm suurt kotti ehk kaks ja pool tonni vett. Päästeametiga koostöös saadi põleng kontrolli alla mitu tundi pärast kustutustööde algust.

Tuuru külas sai kulupõleng alguse lõkkest. Inimestele ohtu ei olnud.

Praegu on loodus väga tuleohtlik ja õnnetuse puhkemiseks piisab ka väiksest hooletusest, sestap tuletab päästeamet meelde, et kulu põletamine on keelatud aastaringselt. Selleks, et lõkkest ei sünniks tulekahju, järgi tuleohutusreegleid ja ole hoolas:

Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ning tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.

Lõket tee vaid tuulevaikse ilmaga. Tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale või põlevmaterjalile.

Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahendid (näiteks ämber veega, tulekustuti vm).

Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.

