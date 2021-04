Pääste: Läänemaal oli kaks kulupõlengut

Nädalavahetusel käisid Läänemaa päästjad kahel korral kustutamas maastikupõlengut.

3. aprillil kell 14.10 sai häirekeskus teate maastikutulekahjust Lääne-Nigula valla Liivi külas. Seal oli teadmata põhjusel süttinud kulu, mis põles umbes ühe hektari suurusel alal. Inimesed suutsid põlengu ise maha suruda ning päästjad jahutasid põlenud ala ohutuse tagamiseks üle.

4. aprillil kell 12.46 said päästjad väljakutse Lääne-Nigula valda Österby külla, kus oli lõkke tegemisest alguse saanud kulupõleng. Tuli levis umbes 300 ruutmeetrile ning ohustas lähedal asunud metsa. Päästjad likvideerisid põlengu kell 13.21. Kulupõleng sai alguse lõkkest, mille ohutusnõuded ei olnud täidetud.

Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine on Eestis aasta ringi keelatud. Tuld tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga ja hoolikalt tuleb jälgida, et sädemed ei lendaks kergesti süttivatele materjalidele. Lõkkekohta valides on oluline arvestada, et see oleks hoonetest ja metsast ohutus kauguses.

Ohutu lõkke tegemise põhitõed: