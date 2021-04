Selle aasta suurimal kulupõlengul jäi päästeauto tulelõksu

Läänemaal Tuuru külas põles pühapäeva ennelõunal seitse hektarit rannaäärt, tulekahjus hävis saunsuvila ja ohus oli kolm elumaja, inimeste elule ohtu ei olnud.

Põlengut olid kustutamas Haapsalu, Lihula, Märjamaa, Nõva ja Risti kutselised ning Kirna ja Palivere vabatahtlikud päästjad. Tulekahjule reageeris ka PPA lennusalga kustutuskopter, mis kulupõlengu leviku peatamiseks paiskas kõrgustest alla kolm suurt kotti ehk kaks ja pool tonni vett. Põleng saadi kontrolli alles mitu tundi pärast kustutustööde algust, kell 16.15.

Päästeameti operatiivkorrapidaja Risto Roometi sõnul algasid sündmused sellega, et Tuuru külas tegid mees ja naine lõket. „Asi läks neil suhteliselt ruttu käest ära,” rääkis Roomet. „Maastik, kus nad elavad, on praegu nagu püssirohi. Viga oli juba see, et sellises kohas praegusel ajal tuld tegema hakati,” ütles ta. Roomet lisas, et tuld tegema hakates tuleb ikka vaadata ümbritsevat maastikku. „Praegu on väga-väga tuleohtlik ja pühapäeval andis tuul veel oma osa,” ütles operatiivkorrapidaja.

Fotod: Kalle Pihelgas

