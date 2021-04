Maa-amet lõi kogu Eesti hoonestust kajastava 3D-kaardi

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning maa-amet pakuvad võimalust kasutada kolmemõõtmeliste hoonete kihti uues 3D kaardirakenduses ja e-ehituse 3D kaksikus. Uued rakendused võimaldavad tutvuda kogu Eestis paiknevate hoonetega iga nurga alt ja ruumiliselt visualiseerida nende ümbrust.

„Esimene avalikult kasutatav lahendus on valmis, loodame, et see leiab laialdast kasutust nii loodusliku kui ka inimtekkelise keskkonna analüüsil ning planeerimisotsuste tegemisel,“ märkis maa-ameti peadirektori asetäitja Artu Ellmann Ellmann.

Uus digitaalne tööriist võimaldab kolmemõõtmelises vaates näha näiteks seda, kuidas hoone sobitub olemasolevasse keskkonda, milliste piirangutega tuleks hoonet planeerides arvestada ja kuidas langevad hoonele varjud.

MKMi ehituse asekantsler Jüri Rass sõnas, et kogu ehitamist ja ehitisi puudutav informatsioon peab olema kasutajale kättesaadav võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt. „Maa-ameti kogutud informatsioon hoonete kohta on suurepärane täiendus ehitisregistri andmetele, sest neid omavahel kombineerides saab hea ettekujutuse, kuidas sobituvad planeeritavad hooned juba olemasolevasse keskkonda,“ rääkis Rass.

Maa-ameti hoonete 3D mudelid on loodud automaatse andmetöötlusega ameti kogutud aerolaserskaneerimise andmetest. Olemasolev 3D kaardirakendus võimaldab 3D andmeid asetada kasutaja jaoks tavapärasesse konteksti, kuvades neid koos Maa-ameti teistest kaardirakendustest tuttavate andmekihtidega, nagu näiteks katastripiirid ja maakasutuse kitsendused. Lisaks hoonetele on kaardirakenduses näha ka maapinna kõrgusmudel, teatud linnades aerolaserskaneerimise punktipilved ja modelleeritud taimkate. Samuti on loodud võimalus pärida hoone kohta andmeid erinevatest registritest.

3D Haapsalu.