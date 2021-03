Vastuvõtukatsed kolivad internetti

Kui läinud kevadel jäid vastuvõtukatsed üldse ära, siis tänavu peavad gümnaasiumijuhid hinge kinni, et kooli pürgijatega saaks vähemalt vestelda.

7. aprillil istuvad Läänemaa ühisgümnaasiumisse astujad igaüks oma kodus arvuti taga, et näidata oma teadmisi eesti keeles ja matemaatikas. „Teevad elektrooniliselt,” ütles Läänemaa ühisgümnaasiumi direktor Ain Iro. „Sisenevad meie veebiruumi ja saavad sealt juhised.” Läänemaa ühisgümnaasiumi veebiruumi aadressi saavad sisseastujad meili peale katsetele eelneval päeval.

Avalduste vastuvõtt Läänemaa ühisgümnaasiumisse algas 8. märtsil ja eilseks oli end kirja pannud 93 noort – kolme jagu rohkem, kui kooli pääseb. „Üle 90 me vastu ei võta,” ütles Iro. See teeb kolm klassitäit. Et aega registreerida on 4. aprillini, tuleb avaldusi juurde.

