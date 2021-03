Anvar Samost: riigijuhte ei saa lasta Facebooki ära eksida

Sotsiaalmeedia näib küll kohana, kus kõik on kohal, kuid tegelikkus on täiesti teistsugune: ärilistel motiividel toimiv läbipaistmatu kogum mulle. Seetõttu ei sobi see ka avalikuks kommunikatsiooniks.

Paljusid meediaettevõtteid on mingil hetkel tabanud ebameeldiv üllatus külastusstatistika järsu vähenemise näol, mille põhjuseks on USA sotsiaalmeediamonopoli Facebook kaudu tuleva liikluse äralangemine. Kel juhtus see aastal 2014, kel alles 2018, kuid põhimõtteliselt oli skeem alati sama: sa võid pikaajalise tööga koguda suure hulga jälgijaid, kuid kui Facebook algoritmi muudab või algoritm suure liiklusega võõras keeles veebilehel tema meelest ärile sarnaneva tegevuse tuvastab, tuleb edasise liikluse eest hakata raha maksma.

Muide, samamoodi on juhtunud ka mõne populaarse Ee

