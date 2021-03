Haapsalu tublimad on teada

Haapsalu linnavalitsus tegi teatavaks läinud aasta silmapaistvad haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja noorsootöö tegijaid. Parimate austamine on kavas 6. mail.

Haapsalu aasta õpetaja 2020 – Haapsalu põhikooli matemaatikaõpetaja Margit Nerman.

Nerman kasutab oma töös eri õpetamisviise ja innovaatilisi ideid ning oskab seostada matemaatika õpilastele „päris eluga”.

Haapsalu aasta lasteaiaõpetaja 2020 – Haapsalu Tarekese lasteaia õppealajuhataja Katrin Vaino.

Vaino veab ja arendab Tarekese lasteaias eesti keele õppesuunda ning algatab uusi põnevaid projekte. Tema eestvedamisel renoveeriti lasteaia õueala ja ta on ka tubli õuesõppe propageerija.

Haapsalu hariduselu edendaja 2020 – Läänemaa ühisgümnaasiumi direktor Ain Iro.

Iro on õpilaste igakülgsele arengule ja heaolule orienteeritud direktor, kes on leidnud tunnustust nii töökollektiivi kui ka õpilaste seas. Direktorina on ta suutnud hallata viimase aasta keerulist õpiolukorda – koolipere oli eriolukorraks ettevalmistatud ja suur osa koolitundidest toimus videotundidena.

Haapsalu kultuuritegija 2020 – helilooja ja dirigent Sirje Kaasik.

Kaasik on naiskoori Kaasike, Haapsalu Toomkoori ja Uuemõisa Lasteaed-Algkooli mudilaskoori dirigent. Tema looming on ilmunud mitmetes laulikutes, kõlanud eri konkurssidel ja kontsertidel.

Haapsalu kultuurielu edendaja 2020 – Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõuts.

Kõuts on andnud suure panuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide haridusprogrammidesse. Tema eestvedamisel on loodud Iloni Imedemaal NUMU nutimäng „Seiklus Iloniga Haapsalus”. Mullu osales ta Wiklandi juubeliaasta puhul kohvernäituse „Pikk-pikk teekond” koostamisel, mis tutvustab Iloni elu ja loomingut. Näitusest on saanud osa rohkem kui 5000 last üle kogu Eesti.

Haapsalu säravaim kultuurisündmus 2020 – džässifestival TAFF:fest.

Läinud aastal esimest korda toimunud džässifestivali TAFF:fest korraldas Haapsalu kultuurikeskus. Põneva programmi Eesti muusika kuumimatest nimedest on kokku pannud festivali kunstiline juht, legendaarne saksofonist Raivo Tafenau.

Aasta sotsiaaltöötaja 2020 – Haapsalu sotsiaalmaja kauaaegne juht Serli Küünarpuu.

Sotsiaalmaja juhina on Küünarpuu viinud sotsiaaltöö Haapsalus, eelkõige puuetega inimeste ja eakate valdkonnas, uuele tasemele. Tema juhtimisel on Haapsalu sotsiaalmaja osalenud mitmes projektis, mis on võimaldanud pakkuda eakatele ja puuetega inimestele mõeldud teenuseid laiemale sihtgrupile ning samuti on loodud võimalusi pakkuda sotsiaalteenuseid, mida varem Haapsalus ei olnud.

Sotsiaalvaldkonna edendaja 2020 – MTÜ Papaver.

Vaid mõned aastad Haapsalus tegutsenud Papaver osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, toetades nii last kui ka tervet tema lähivõrgustikku.

Aasta noorsootöö tegija 2020 – Haapsalu noorte huvikeskuse juht Reelika Ender.

Aasta 2020 oli noorsootööle suur väljakutse, kuid sellel keerulisel aastal on Ender olnud noorsootöös leidlik ja aktiivne. Tema juhtimisel on igapäevase noorsootöö kõrval tegeldud mitme projektiga: karantiiniliin noortele, siseskeitpargi loomine, Südamerännak, noorte ettevõtlikuse päev jpm.

Haapsalu aasta noorsootöö koostöö/sündmus 2020 – Haapsalu noorte huvikeskuse siseskeitpargi loomine.

Eelmisel aastal leiti võimalus ehitada siseskeitpark, mis on toonud noored treenima ja niisama sõitma ka väljaspool hooaega. Pargi tuleku eest seisis hea Haapsalu noorte huvikeskuse direktor Reelika Ender koos Haapsalu linnavalitsuse ning Nurme Vabrik OÜ-ga, kes lubas pargi rajada oma ruumidesse. Pargi atraktsioonide visioon on Rasmus Paimrelt, pargi atraktsioonid ehitas rularingi õpetaja Kristjan Meigas.