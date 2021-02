Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 4939 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1154 ehk 23,4% testide koguarvust.

Läänemaale lisandus kaheksa koroonaviirusega nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 342, mis on maakondade lõikes madalaim. Läänemaale järgneb Viljandimaa, kus haigestumus on 453. Kõrgeim on näit Saaremaal (1049) ja Harjumaal (1000). Eestis keskmiselt on näit 850,8.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 672 inimesel. 511 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 177, Tartumaale 57, Lääne-Virumaale 55, Saaremaale 49, Pärnumaale 28 ja Võrumaale 26 uut positiivset testi. Valgamaale lisandus 19, Raplamaale 17, Põlva- ja Jõgevamaale 14, Läänemaale 8, Järvamaale 7, Viljandimaale 5 ja Hiiumaale 1 nakkusjuhtu. 5 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 14,3%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 77, haiglaravi vajab 504 patsienti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 68 629 inimesele, kaks doosi on saanud 28 351 inimest.