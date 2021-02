Galerii: Lääne-Nigula vald andis teenemärgid üle kirikus

Lääne-Nigula Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juures algas vabariigi aastapäeva tähistamine 24. veebruari õhtul – samba juures suunduti Lääne-Nigula kirikusse, kus anti üle valla teenetemärgid.

„Ilmselt oleme ühed viimased Läänemaad,” ütles Lääne-Nigula valla kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste, kes sündmust koordineeris.

Paaliste lisas, et aeg on keeruline ja seetõttu tuli sel korral vabariigi aastapäeva tähistada vallavanema ja volikogu esimeheta, sest mõlemad vallajuhid on eneseisolatsioonis. „Veel 24 tundi tagasi ei teadnud me kuidas tänane õhtu hakkab olema,” ütles Paaliste.

Mälestushetkel Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juures kõnelesid Lääne-Nigula kirikuõpetaja Leevi Reinaru, abivallavanem Taivo Kaus ja kaitseliidu nimel Lääne maleva staabiülem Jüri Bachman.

Väikesele koosviibimisele kirikus olid kutsutud need, kes Lääne-Nigula vallas oma tegemistega silma on paistnud. Välja kuulutati valla aasta teod, anti üle teenetemärgid ja aukodaniku tiitlid. Koroonaviiruse leviku tõttu polnud mitmed pärjatud saanud kohale tulla ja neile antakse tänukirjad hiljem üle. Valla aukodaniku tiitli saanud Viive Ernesaks saatis kokkutulenutele tervituse, kus lubas järgmisel korral, kui Lääne-Nigula vallavolikogu oma istungit Nõval peab, mängida paar klaveripala.

Lääne-Nigula valla tunnustatud

Lääne-Nigula aukodanikud

Viive Ernesaks – pikaajalise vabatahtliku tegevuse eest Nõva kandi kultuurielu eestvedaja ja motiveerijana, Peraküla teatri asutaja.

Aili Nõupuu – pühendumise ja hoolivusega tehtud elutöö eest Oru hooldekodu juhina.

Jaanus Mägi – pikaajalise töö eest Taebla kooli direktorina ning aastakümnete pikkuse aktiivse töö eest endise Taebla valla, Lääne-Nigula valla ja kogu Läänemaa hariduse

arendamisse.

Laine Belovas – Noarootsi gümnaasiumi asutamise ja juhtimise ning kohaliku elu

edendamise eest.

Lääne-Nigula valla teenetemärgid

Ülle Schönberg – rannarootsi kultuuri säilitamise eest

Eve Tamm-Hinno – Oru piirkonna arendamise ning ajaloolise pärandi kogumise ja säilitamise eest

Ülle Heinleht – Nõva piirkonna eakate vaba aja sisustamise eest

Tiina Proosväli – Nõva ja Noarootsi piirkonna perearst

Maiu Kallas – Palivere ettevõtluse ja piirkonna edendamise eest

Hiie Tiisler – Kullamaa ja Martna perearst

Villu Jerve – pikaajalise töö eest Taebla elamumajanduses

Mati Kallemets – sihikindla töö eest Palivere spordikeskuse arendamise eest

Toivo Paas – Palivere ettevõtluse arendamise eest

Kalle Saar – Taebla piirkonna arendamise eest

Indrek Loorens – Linnamäe lihatööstuse laiendamise ja arendamise eest

Silvi Rehkalt – pikaajalise Ohtla kogukonna koostöö eestvedamise eest

Meelis Tomson – panuse eest täiskasvanute vabaaja tegevuste mitmekesistamisel

Helve-Marge Ütsik – pikaajalise rahvusliku käsitöövaldkonna edendamise eest

Lääne-Nigula valla aasta teod

Aasta noor – Sandra Piir, gaidijuht

Aasta ettevõtja – Aivar Oruste

Aasta haridustegu – Taebla lasteaia leiutajad Helle Ilumäe juhendamisel

Aasta sporditegu – maadlusvõistlus Martna Matt (Martna spordiklubi ja treener Tiit Seiton)

Aasta kultuuritegu – vesternklubi Holster Aasa Riksi õuebluus

Aasta tegu – Taebla uue kooli valmimine (Taebla kool ja direktor Jaanus Mägi)

Fotod Arvo Tarmula