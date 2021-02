Koroonaviirus lõi vabariigi aastapäeva tähistamise plaanid sassi

Vabariigi aastapäeva tähistamine algab Läänemaal juba reedel, 19 veebruaril, kui kaitseliitlased asetavad Martna Vabadussõja mälestussamba jalamile mälestuspärja ja -küünlad. Järgmisena tähistatakse aastapäeva 23. veebruaril Nõva mälestussamba juures.

Ülejäänud ettevõtmised Kaitseliidu Lääne maleva haldusalal toimuvad 24. veebruaril. Sel päeval tähistatakse aastapäeva Kullamaal, Vormsis, Noarootsis, Lääne-Nigulas, Haapsalus ning ka Lihulas ja Kärdlas.

24. veebruaril kell 17 on Lääne-Nigula ausamba juures mälestushetk. “Ja sellele järgneb kutsetega pidulik aktus Lääne-Nigula kirikus, kus tunnustatakse aukodanikke, teenetemärkide saajaid ja aasta tegusid,” ütles Lääne-Nigula valla kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste kolmapäeval.

“Ootame homsest valitsuse otsust,” ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus. “Kui on nõnda, et valitsus ei keela õues avaliukke üritusi, siis on vabariigi aastapäeva õhtul kella poole kaheksast kuni poole kümneni viiel korral 12 minutit kestvad valgusetendused.

Valgusetendus on Eia Uusi muinasjutu “Seitsme maa ja mere taga” ainetel ja kannab pealkirja “Kus on õnn?”. “Seal on valgusefektid, projektsioon, seinale animeeritakse ja heli. Plaan on see ka üle kanda juutuubis ja linna kodulehel,” ütles Parbus. “Kui juhtub, et valgusetendust pole võimalik vabariigi aastapäeval ette mängida, siis saame seda ka mõnel muul ajal teha.”

Tavapärane linnapea ja volikogu esimehe vastuvõtt jääb Haapsalus ära ning edasi lükkub ka tunnustamine. “Seekord vastuvõttu ei toimu ja tunnustamine lükkub 6. maile. Loodame, et selleks ajaks on olukord rahunenud,” selgitas Parbus.

Haapsalu sel aastal aukodanikke juurde ei saa, kuid kolm vapimärgi kavaleri on Valli Ender, Vladimir Padama ja Kaljo Aigro.

“Lääneranna vallas on koroonaviiruse levik nii laialdane, et meil on kõik sise- ja välisüritused keelatud,” nentis Lääneranna vallavalitsuse liige Tiina Lobja. “Meil on koroona nii sees, et Lihulas midagi ei toimu.”

Lihulas oli plaanis Olav Ehala ja Nele-Liis Vaiksoo kontsert. Kavas oli ka aukodaniku ja teenetemärgi saajate austamine, kuid see jääb kõik ära.

Läänerannas saab üks vallaelanik aukodanikuks ja kolm saavad teenetemärgi ning plaanis on jagada ka aukirjasid. Millal need üle antakse, seda Lobja ennustama ei hakanud. “Kui koroona rahuneb. Ei oska midagi pakkuda,” lausus Lobja ja lisas, et palju sõltub ka neljapäevasest vabariigi valitsuse otsusest, milliseid piiranguid kehtestatakse.

Lihula Vabadussõja mälestussamba juures aastapäeva siiski tähistatkse. Kaitseliit heiskab lipu ja paneb pärja ning küünla. Oma pärjad ja küünlad asetavad samba jalamile ka vallavalitsus, volikogu ning valla asutused, kuid seda tehakse eri aegadel.

“Igal aastal on Lihulas olnud ka rongkäik, kuid ka see jääb tänavu ära,” nentis Lobja.

Koroonaviiruse tõttu on ettevaatlikud ka hiidlased. “Kaitseliit enda pidulikku rivistust Kärdla Keskväljakul ei tee,” ütles Hiiumaa vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Liina Siniveer Lääne Elule kolmapäeval. “Mõtleme praegu, kuidas selle päevaga edasi minna, arvestades koroona olukorda.”

“Nad asetavad Poisi juurde pärja,” teadis Siniveer kaitseliitlaste tegemistest rääkida. Hiidlased on, nagu ikka vabariigi tähtpäevi Kärdla kiriku juures asuva mälestusmärgi ehk Poisi juures tähistanud. Hukkunud hiidlaste mälestusmärk, mida hellitavalt Poisiks kutsutakse, on pühendatud kõigile Hiiumaalt pärit sõduritele, kes hukkusid Teises maailmasõjas ning seda sõltumata, mis poolel keegi võitles.

Eesti Vabariik 103

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamise tseremooniad Kaitseliidu Lääne maleva haldusalal.

Kaitseliidu Lääne maleva, Naiskodukaitse Lääne ringkonna, Noorte Kotkaste Lääne maleva ja Kodutütarde Lääne ringkonna liikmed osalevad Eesti vabariigi aastapäeva tähistamise sündmustel ja asetavad Vabadussõja mälestussammastele mälestuspärjad ja –küünlad.

19. veebruaril

kell 11.30 Martna Vabadussõja mälestussamba juures

23. veebruaril

kell 12 Nõva Vabadussõja mälestussamba juures

24. veebruaril

kell 7.30 pidulik lipuheiskamine Noarootsi vallamaja ees, kell 9.00 pärgade asetamine Noarootsi Vabadussõja mälestussamba juures

kell 7.44 pidulik lipuheiskamine Kärdla keskväljakul

kell 10 Lihula Vabadussõja mälestussamba juures

kell 12 Läänlaste Vabadussõja mälestussamba juures Haapsalu lipuväljakul

kell 12 Kullamaa Vabadussõja mälestussamba juures

kell 12 Vormsi Vabadussõja mälestussamba juures

kell 17 Lääne-Nigula Vabadussõja mälestussamba juures

