Siiri Tõniste: kümme asja, mida võiks teada teise samba reformist

Kui uudised teise samba reformist on pea pulki täis ajanud, siis siin on kümme esmast asja, mis võivad jälle järje peale aidata.

Detaile on kaugelt rohkem, kui kümnesse punkti ära mahub, seega ei maksa piirduda vaid ajalehest loetu või sõbralt kuulduga. Külastada tasuks kodupanka ja lugeda pensionikeskus.ee lehekülgi ning mõelda, mis on parim lahendus.

1. Pension on suurel määral iga inimese enda kujundada, sealhulgas otsus, kas koguda raha teise sambasse või mitte. Kui ei tea, kas oled teise sambaga liitunud või ei, milline on sinu pensionifond või palju on fondi raha kogunenud, siis uuri see välja pensionikeskuse lehelt, oma internetipangast või logi sisse eesti.ee lehele.

2. Kui oled teise sambaga liitunud ja oma seniste valikutega rahul, ei pea midagi tegema.Siiski võiksid aeg-ajalt internetipangast või pensionikeskuse lehelt vaadata, kuidas pensionifondil läheb ja kas oleks vaja kaaluda uute maksete või ka juba kogutud raha suunamist teise fondi. Neid otsuseid saad teha internetis igal ajal.

3. Kes veel ei ole teise sambaga liitunud, võib seda teha. Kui oled noor, kes alles alustab oma esimesel töökohal, siis pane tähele, et liitud teise sambaga automaatselt, aga sul on võimalik seda soovi korral muuta. Saad seda teha igal ajal oma internetipangas või pensionikeskuse lehel.

4. Kui oled investeerimisteemadega kursis ja sul on oma visioon, kuidas pensioniraha võiks finantsturgudel paigutada, siis võid teises sambas avada endale pensioni investeerimiskonto, kuid see ei tähenda, et lahkud teisest sambast. Pensioni investeerimiskontole võid kanda juba kogutu või alustada seal üksnes uute rahade investeerimisega. Kontosid saab avama hakata aprillist 2021. Seni kogutud raha ja uued teise samba maksed saab pensioni investeerimiskontole liigutada septembrist 2021.

5. Pea meeles, et kui kasutad pensioni investeerimiskontot, siis oled ise investeeringute otsustaja. Kuni otsust pole teinud, seisab raha lihtsalt kontol. Kui leiad mingil hetkel, et ise investeerimine pole siiski sinu jaoks, võid alati liikuda oma säästudega pensionifondi. Kui tahad rohkem riske hajutada, võivad sul olla nii pensionifondid kui ka investeerimiskonto korraga.

6. Teise samba raha kogud oma vanaduspõlveks, kuid selle saab vajadusel võtta kasutusele ka enne pensionile minemist. Mõtle isiklikult enda jaoks läbi, kas sul on seda raha vaja täna rohkem kui homme. Arvesta, et välja tuleb võtta kogu seni kogutud kapital ning vastav otsus tuleb teha vähemalt viis kuud ette. Uuesti saad raha koguma hakata kümne aasta pärast. Kui otsustad raha välja võtta, siis tuleb sellelt maksta tulumaks (20%), sest teises sambas olev raha on maksustamata. Väljavõetud raha ei mõjuta sinu maksuvaba tulu. Avalduse saad esitada igal ajal nii oma kodupangas kui ka pensionikeskuse lehel. Raha väljavõtmine lõpetab automaatselt ka maksete tegemise.

7. Kui sa ei taha teisest sambast enne pensioni raha välja võtta, aga sa ei soovi ka kogumisega jätkata, siis võid maksed lihtsalt peatada. Ka selle otsuse puhul saad maksetega uuesti jätkata kümne aasta pärast. Avalduse oma maksete peatamiseks saad teha igal ajal nii oma kodupangas kui ka pensionikeskuse lehel.

8. Kui oled teisest sambast raha välja võtnud või maksed peatanud, siis koguneb sulle pension üksnes esimeses sambas, mis on solidaarne pensioniskeem. Kui soovid ka vanaduspõlves säilitada endale harjumuspärast elustiili, siis leia võimalus, kuidas sambast välja võetud raha tulusalt investeerida või sellega oma tulevikukulusid vähendada. Kui sul sellist plaani praegu pole, siis ära torma raha välja võtma, seda saad teha igal ajal. Seda, kuidas erinevad sambad pensioni suurust mõjutavad, arvuta sotsiaalkindlustusameti kalkulaatori abil pensioniplaan.ee lehel või kasuta teisi internetis pakutavaid pensionikalkulaatoreid.

9. Pensioniikka jõudes võid vabalt otsustada, mil viisil kogutud raha kasutada.Seejuures võid teisest sambast pensionile minna juba viis aastat varem, s.o riiklik vanaduspensioniiga miinus viis. Sõltumata vanusest saab pensionile jääda inimene, kellele on määratud puuduv töövõime. Eluaegne pension ja pikk tähtajaline pension on maksuvabad. Lühemate tähtajaliste pensionide ja ühekordse väljamakse maksumääraks on 10 protsenti. Väljamaksed, mida tehakse puuduva töövõimega inimesele, on samuti maksuvabad. Pensioniavalduse saad teha oma kodupangas või pensionikeskuse lehel, eluaegse või tähtajalise pensionilepingu sõlmimiseks pöördu kindlustusseltsi.

10. Kui juba saad teisest sambast pensioni, siis kohalduvad kõik uued maksumäärad ka sulle. Kui oled rahul oma praeguse pensioniga, siis ei pea midagi tegema. Kui soovid katkestada fondipensioni, siis saad seda teha igal ajal, võttes ühendust oma kodupangaga või minnes pensionikeskuse lehele. Kui soovid lõpetada pensionilepingut, siis langeta otsus enne 2021. aasta märtsi. Võta selleks ühendust oma kindlustusseltsiga.

Kokkuvõttes pakub teise samba reform uusi valikuid, seega kaalu hoolega, millised neist sobivad ning millal oleks tark neid valikuid kasutada. Mõtle läbi ja loe lisa aadressilt pensionikeskus.ee.