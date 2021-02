Homme on elekter rekordiliselt kallis

Elektri keskmine hind kerkib homme Nord Pooli elektribörsi andmetel Eestis selle aasta rekordilise ligi saja euroni megavatt-tunni eest, kuid hommikul tuleb maksta oluliselt rohkem.

Pakane on elektri hinda kergitanud ning homme tuleb arvestada, et päeva keskmine kilovatt-tunni hind kerkib ligemale 12 sendini. Täna on see alla 9 sendi, selgub Eesti Energia veebilehelt.

Homme hommikul kella üheksa ja kümne vahel maksab elekter Eesti hinnapiirkonnas 28,64 senti kilovatt-tunni eest. Kella 18 ning 19 vahel aga 23,66 senti ning kella 19-20 vahel 18,65 senti.

Samasugust hinda tuleb maksta ka Soomes, Lätis ja Leedus.