Galerii: vanalinna puud said nudilõikuse

Haapsalu purskkaevu ringil ja politseimaja ees pügati puud tüvini maha.

Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbuse sõnul on aastas kaks aega kui puid lõigata ei tohi – kui puu läheb lehtesse ja lehtede langemise ajal. „Samuti ei lõigata puid siis kui on väga väga külm, nii külm et, puit rabedaks muutuks,” ütles Parbus.

Parbuse sõnul on puude nudilõikus linnapuudel oluline, et hoida puudel väiksemat võra ja juurestikku. Lihtsalt oksi tema sõnul lühemaks lõigata ei saa, sest siis muutuvad puud raskelt majandatavateks. „Nudipuudel areneb pidevalt uus võra, mis toidab vana tüve ning seetõttu puu vananemisprotsessid aeglustuvad,” ütles Parbus.

Samuti on linnapuudel oluline hoida puude juurestik ja võra tasakaalus – mida väiksem võra, seda vähem ruumi vajab puu juurestik normaalseks toimimiseks. „See põhimõte on oluline kui puu kõrguskasvu tuleb tagasi hoida, sest mulla kogus on piiratud nagu näiteks kitsas mulla riba, parklate ja jalakäijate teede vahelised alad,” teatas Parbus.

Puid lõikasid Puudehooldus OÜ arboristid.

Arvo Tarmula fotod