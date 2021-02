Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi sportlased sõidavad võistlustele L&L bussidega

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi uuendas koostööd bussifirmaga L&L ja Lihula tarbijate ühistuga.

See tähendab, et Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi U16 meeskond sõidab sel aastal Eesti noorte meistrivõistluste mängudele Lihula bussifirma L&L bussidega.

Tegelikult on firmad jalgpallureid toetanud juba aastakümneid, kuid uue lepinguga läheneti natukene teise nurga alt.

Lõuna-Läänemaa JK peab oluliseks, et oma transpordib kodukandi firma. „Me tuleme alati noortele jalgpalluritele vastu. Oleme ühes rütmis kaua astunud. See on väga tähtis, et meie oma bussid sõidavad ja meie oma firma ja bussijuhid saavad tööd. Maksud jäävad ju kodukanti,” ütles bussifirma L&L omanik Aivar Läämergas.

„Meil on alati noori sportlasi suur rõõm aidata. See on väga oluline, et meie lapsed mängivad Eesti meistrivõistlustel ja me saame neid aidata,” ütles Lihula tarbijateühistu juht Arvo Miilmets.

Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused peaksid algama olenevalt vanusegrupist märtsi lõpus-aprilli alguses.