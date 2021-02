Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud al. 1. veebruar 2021

Vormsi vallavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi 2021. a

taotluste vastuvõtt Vormsi vallas.

Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele

tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele

hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda hajaasustusega maapiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede

ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises

ning kui taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud

projektile toetust taotletakse. Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti

kuludest.

Projekti kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine

peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2022. Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad RTK veebilehel: https://www.rtk.ee/toetused/toetusterakendamine/

elukeskkond/hajaasustuse-programm.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 1.02.2021 ja esitamise viimane tähtpäev on

1.04.2021.

Lisainfo: Valvi Sarapuu, kinnisvaraspetsialist,

tel 530 732 69,

e-post valvi@vormsi.ee,

või Ene Sarapuu, vallavanem,

tel 5665 3668,

e-post: ene@vormsi.ee.

Vormsi vallavalitsus