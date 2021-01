Reoveeuuring ennustab Läänemaale jätkuvalt palju nakatunuid

Tartu ülikooli teadlaste reoveeseire uuring näitab, et Haapsalu reovees on rohkelt koroonaviirust.

Koroonaviiruse reovee seireuuringu järgi on Haapsalu näit punases. Punane tähendab seda, et ühes milliliitris vees on enam kui 2000 viiruse genoomikoopia. Kollase märgi korral jääb viiruste hulk milliliitris vees 100-2000 vahele ning rohelise märgi saab piirkond kui viirust on reovees alla selle.

Reoveeseire võib ennustada koroonaviiruse puhanguid piirkonnas juba enne kui seda näitavad koroonatestide tulemused. Haapsalu on teist nädalat järjest saanud seireuuringus punase märgi.

See tähendab, et reoveeuuring ennustas selleks ja ennustab tulevaks nädalaks rohkelt koroonaviirusega nakatunute lisandumist. See nädal ongi toonud Läänemaale rohkelt nakatunuid – alates esmaspäevast on lisandunud 25 nakatunut ning kolmapäeval lisandus rekordilised 11 nakatunut, kellest üheksa elavad Haapsalus ja kaks Lääne-Nigula vallas.

Reoveeuuringu järgi on sarnane nakatumine jätkumas ka järgmisel nädalal. Viimati sai Haapsalu reoveeuuringutes punase märgi novembri teises pooles.

Lisaks Haapsalule on rohkelt viirust ka Tallinna, Pärnu, Tartu, Viimsi, Ahtme ja Narva reoveeproovides. Viirust ei leitud Kuressaare, Rapla ja Jõgeva reoveeproovidest.

Reoveeproove võetakse kõigis maakonnakeskustes ja üle 10 000 elanikuga linnade. Reoveeproovid on kogutud 24 tunni jooksul komposiitproovidena, mis tähendab, et proovis kajastub viimase ööpäeva jooksul puhastit läbinud reovee keskmine olukord. Reoveeproovid koroonaviiruse seireks kogutakse iga nädala alguses.

Uuring algas 2020. aasta augustis.