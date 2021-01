Läänemaale lisandus 11 koroonaviirusega nakatunut (täiendatud 16.19)

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6793 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 855 ehk 12,6% testide koguarvust.

Läänemaale lisandus 11 koroonaviirusega nakatunut, mis on Läänemaale lisandunud nakatunute rekord. Täna lisandunud nakatunutest neli on 10-19aastased. Kaks täna lisandunud nakatunut elavad Lääne-Nigula vallas ja üheksa Haapsalus.

Kõik täna lisandunud nakkusjuhud said viiruse kas pereliikmelt või on nende nakkusallikas teadmata. „Teadmata juhtude korral inimesed kas ei räägi, kus on käinud või nad tõesti ei tea, kust nad viiruse võisid üles korjata,” ütles terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 225, mis on samuti kogu koroonaaja jooksul olnud kõrgeim näit. Üle Eesti on viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta 582,33.

Läänemaast madalam on nakatumine vaid Jõgevamaal (186,3), Põlvamaal (190,7) ja Saaremaal (205,5). Kõrgeim on nakatumine Ida-Virumaal (877,4), Harjumaal (731,4) ja Hiiumaal (654,9)

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 394 inimesel. 314 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 163, Pärnumaale 68, Tartumaale 65, Valgamaale 39, Võrumaale 19, Hiiumaale 16, Lääne-Virumaale 15, Järvamaale 13 ning Läänemaale 11 uut positiivset testi tulemust. Jõgeva- ja Raplamaale lisandus 9, Viljandimaale 8, Põlvamaale 7 ning Saaremaale 6 uut nakkusjuhtumit. 13 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Hommikuse seisuga vajas haiglaravi 404 patsienti. Neist neli on Läänemaa haiglas. „Meil on hästi, juurde pole kedagi tulnud,” ütles Läänemaa haigla ravijuht Alge Vare.

Viimati saabusid koroonapatsiendid Läänemaa haiglasse ravile 5. jaanuaril. Vare sõnul on praegu haiglas olevad koroonapatsiendid paranemas, kuid täna neist veel keegi koju ei saa.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 13 481 inimesele. Läänemaal on vaktsineerituid 278.