Mupo toetas Nõva altarimaali restaureerimist

Tallinna munitsipaalpolitsei (mupo) otsustas tänavu toetada Nõva kiriku altarimaali restaureerimist.

Mupo pressiesindaja Meeli Hundi sõnul on neil aastaid olnud traditsioon teha jõulu ajal head ja toetada mõnda abivajat. Kui varem on mupo annetanud loomade varjupaigale, vähiravifondile ja aidanud ühte Lõuna-Eesti suurperet, siis tänavu otsustati toetada hoopis läbi aegade püsivat kultuuriväärtust.

Valik langes Nõva puukiriku kasuks, kus restaureerimist vajab vana altarimaal. „Kuna kuulsime, et kogudusel nappis selleks raha, siis otsustasime anda oma panuse,” ütles ameti juhataja Aivar Toompere. Inspiratsiooni andis mupole ka see, et Nõva kiriku vitraažide restaureeimine sai sügisel muinsuskaitsepreemia.

Mupo 650 euro suurune annetus jõudis Nõvale eelmisel nädalal. „Meil on ka kohalikke annetajaid ja oleme ka muinsuskaitsele teinud taotluse toetust saada,” rääkis Nõva koguduse juhatuse esimees Silja Silver.

Nõva kirikus on Silveri sõnul kaks altarimaali – vana ja uus – ning ta lootis, et annetuste ja toetuste abiga saab need mõlemad korda teha.

Altarimaalidest väärtuslikeim on 1820. aastal Michelsoni tehtud vana maal-epitaaf, mille on kirikule annetanud köster Presiberg.

Praegu altaril oleva maali päritolu kohta pole Silveri sõnul aga midagi eriti teada. „Kunstiteadlased ütlevad, et see polegi päris ehtne maal,” ütles Silver. Ta lisas, et ilmselt jõudis uus maal kirikusse 19. sajandi lõpus, mil kirik sai uue altari.

Nõva kogudus on viimastel aastatel projektitoetuste abil kirikut renoveerinud nii seest kui ka väljast. Silver ütles, et kui ka altarimaalid korda saavad on järgmise sammuna kavas hakata korda tegema kiriku kõrval asuvat kabelit. „Kui saaks ka kabelile tõrvatud laudkatuse,” ütles Silver. Ta lisas, et altarimaalide korrastamisest raha üle üle jääb, kasutatakse see ära kabeli renoveerimisel.

Mupo inimesed on aga lubanud, et kui elu taas normaliseerub tulevad nad oma silmaga nii vitraaže kui ka restaureeritud maali vaatama.